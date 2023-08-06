Двое детей попали под колёса иномарки в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
По предварительной информации, около 18:45 на автодороге Белгород — Новая Деревня в Белгородском районе Daewoo Nexia, за рулём которой сидел 25-летний водитель, поехала на красный свет светофора и сбила двоих детей: 11-летнюю девочку и 14-летнего мальчика. В момент ДТП они шли по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавших отвезли в детскую областную больницу.
Около 22:40 на перекрёстке улиц Игнатовской и Орловской в Старом Осколе столкнулись два автомобиля одной марки Datsun on-DO. Травмы в аварии получили 39-летний водитель и его 56-летняя пассажирка.
Часом позже на улице Вокзальной в Белгороде Toyota Corolla сбила 39-летнего мужчину, который шёл по регулируемому пешеходному переходу на красный свет, ему потребовалась медицинская помощь.
Напомним, в начале августа на трассе в Воронежской области пострадали две белгородки, которые ехали на трицикле. Женщина-водитель при обгоне фургона не справилась с управлением и съехала в кювет.