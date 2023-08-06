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Двое детей попали под колёса иномарки в Белгородской области

6 августа 2023, 15:56
Фото: 1MI
5 августа в Белгородской области зарегистрировано три аварии с пострадавшими, жертвами которых стали трое взрослых и два подростка, рассказали в региональном управлении ГИБДД.
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ДТП

По предварительной информации, около 18:45 на автодороге Белгород — Новая Деревня в Белгородском районе Daewoo Nexia, за рулём которой сидел 25-летний водитель, поехала на красный свет светофора и сбила двоих детей: 11-летнюю девочку и 14-летнего мальчика. В момент ДТП они шли по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавших отвезли в детскую областную больницу.

Около 22:40 на перекрёстке улиц Игнатовской и Орловской в Старом Осколе столкнулись два автомобиля одной марки Datsun on-DO. Травмы в аварии получили 39-летний водитель и его 56-летняя пассажирка.

Часом позже на улице Вокзальной в Белгороде Toyota Corolla сбила 39-летнего мужчину, который шёл по регулируемому пешеходному переходу на красный свет, ему потребовалась медицинская помощь.

Напомним, в начале августа на трассе в Воронежской области пострадали две белгородки, которые ехали на трицикле. Женщина-водитель при обгоне фургона не справилась с управлением и съехала в кювет.

Белгородка на трицикле вылетела в кювет при обгоне фургона на воронежской трассе
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#Кристина Семенчук#ДТП#Белгородская область#Происшествия#Аварии#Причины дтп.
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