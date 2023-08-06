Двое детей попали под колёса иномарки в Белгородской области

По предварительной информации, около 18:45 на автодороге Белгород — Новая Деревня в Белгородском районе Daewoo Nexia, за рулём которой сидел 25-летний водитель, поехала на красный свет светофора и сбила двоих детей: 11-летнюю девочку и 14-летнего мальчика. В момент ДТП они шли по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавших отвезли в детскую областную больницу.