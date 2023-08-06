Белгородское село попало под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
6 августа жители села Репяховка в Краснояружском районе получили сообщения об обстреле. Людей попросили спуститься в укрытие или подвал. Официальной информации пока нет.
Напомним, окраина Репяховки была под обстрелом 3 августа. Однако обошлось без последствий.
Всего за прошедшие сутки ВСУ обстреляли два муниципалитета в Белгородской области. Речь идёт о Белгородском районе и Шебекинском горокруге. Информации о пострадавших или разрушений нет.