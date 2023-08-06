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Белгородское село попало под обстрел ВСУ

6 августа 2023, 09:11
Фото: 1MI
Сообщения с предупреждениями от РСЧС получили жители села Репяховка в Краснояружском районе. Официальной информации пока нет.
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Обстрел

6 августа жители села Репяховка в Краснояружском районе получили сообщения об обстреле. Людей попросили спуститься в укрытие или подвал. Официальной информации пока нет.

Напомним, окраина Репяховки была под обстрелом 3 августа. Однако обошлось без последствий.

Всего за прошедшие сутки ВСУ обстреляли два муниципалитета в Белгородской области. Речь идёт о Белгородском районе и Шебекинском горокруге. Информации о пострадавших или разрушений нет.

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#Кристина Семенчук#ВСУ#Обстрел#РСЧС#СВО#Спецоперация#Белгородская область
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