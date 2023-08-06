Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:46

Published Сегодня, 16:46

Modified Сегодня, 16:48

Updated Сегодня, 16:48

Изображение материала

Белгородские футболисты проиграли три раза подряд

6 августа 2023, 16:46
Фото: ФК «Салют Белгород»
5 августа «Салют Белгород» сыграл в Москве с командой «Родина-2». Футбольная битва прошла на стадионе «Спартаковец» и закончилась поражением белгородцев, сообщается на официальном сайте клуба.
Сюжет
Футбол

Это был матч 4-го тура чемпионата «Серебряной» группы Второй лиги, в котором «Салют Белгород» уступил своему противнику всухую со счётом 0:2. Это третье поражение команды с «сухим» счётом. Голы этого матча забили Валерий Соломаха и Омар Попов, это случилось на 10-й и 66-й минутах.

Это поражение отбросило белгородских футболистов на восьмое место лиги из десяти: ниже только «Челябинск» и «Чертаново».

Следующую встречу «Салют Белгород» проведёт 12 августа на домашнем поле. Соперником белгородцев станет аутсайдер лиги — команда «Чертаново» из Москвы.

Напомним, новый футбольный сезон «Салют Белгород» начал на домашнем поле 16 июля, сыграв с «Текстильщиком» из Иваново. Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу Белгорода.

Детей в спортшколе в Белгороде допустили к соревнованиям по справке косметолога
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородский «Салют» вновь уступил курскому «Авангарду» в дерби ЧерноземьяБелгородский «Салют» уступил таганрогскому «Форте»
#Спорт#Футбол#Проигрыш#Фк салют#Москва#Кристина Семенчук
Подпишитесь
Шашлык, кино и концерты: чем развлекали горожан в День города Белгорода
Сегодня, 11:03
В Белгороде пешеходов напугала выехавшая на тротуар машина
Сегодня, 16:18
«История места» и «Белгород в сердце»: какие инсталляции установили к празднику
Вчера, 14:16
Пропавшую под Белгородом девочку-подростка убили
Сегодня, 13:36
Под Белгородом заработали две новые ж/д станции пригородного сообщения
Сегодня, 07:52
Скандал с туалетом и ажиотаж из-за «золотых» аттракционов: итоги недели в Белгороде
Вчера, 13:03