Белгородские футболисты проиграли три раза подряд

Это был матч 4-го тура чемпионата «Серебряной» группы Второй лиги, в котором «Салют Белгород» уступил своему противнику всухую со счётом 0:2. Это третье поражение команды с «сухим» счётом. Голы этого матча забили Валерий Соломаха и Омар Попов, это случилось на 10-й и 66-й минутах.