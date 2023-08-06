Белгородские футболисты проиграли три раза подряд

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Это был матч 4-го тура чемпионата «Серебряной» группы Второй лиги, в котором «Салют Белгород» уступил своему противнику всухую со счётом 0:2. Это третье поражение команды с «сухим» счётом. Голы этого матча забили Валерий Соломаха и Омар Попов, это случилось на 10-й и 66-й минутах.
Это поражение отбросило белгородских футболистов на восьмое место лиги из десяти: ниже только «Челябинск» и «Чертаново».
Следующую встречу «Салют Белгород» проведёт 12 августа на домашнем поле. Соперником белгородцев станет аутсайдер лиги — команда «Чертаново» из Москвы.
Напомним, новый футбольный сезон «Салют Белгород» начал на домашнем поле 16 июля, сыграв с «Текстильщиком» из Иваново. Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу Белгорода.