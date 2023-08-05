«Зумба-вечеринка» и гидроцирк: стала известна программа открытия пляжа в Белгороде

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В Белгороде 6 августа откроют обновлённый Центральный пляж. Стала известна подробная программа мероприятий.
Начнутся они в 12:00 с «зумбы-вечеринки». Сама церемония открытия запланирована на 13:00. Горожанам обещают выступление гидроцирка — водное и воздушное экстремально-театральное шоу.
В это же время начнутся соревнования по сапсёрфингу и фанджампингу — экстремальному спуску в воду. Активная часть будет сопровождаться выступлениями диджеев.
На 17:00 запланирована пенная вечеринка. Продолжат её выступления музыкантов.
Помимо этого, в течение дня будут работать анимационная детская зона, белгородцы смогут поиграть в настольный теннис и пляжный волейбол.
Возрастное ограничение: 6+.
Напомним, что на организацию мероприятий в общей сложности потратили 1,8 млн рублей.
6 августа откроется и парк аттракционов «Калейдоскоп». Однако попасть туда смогут только те, кто предварительно приобрёл билет.