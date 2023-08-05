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«Зумба-вечеринка» и гидроцирк: стала известна программа открытия пляжа в Белгороде

5 августа 2023, 11:50
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Центральный пляж

Белгородцам пообещали гидроцирк на открытии Центрального пляжа

6 августа в Белгороде откроют Центральный пляж. Горожан ожидают концерты, пенная вечеринка, соревновательные заплывы. Начнётся программа в 12:00, сообщили в Telegram-канале культурного центра «Октябрь».

В Белгороде 6 августа откроют обновлённый Центральный пляж. Стала известна подробная программа мероприятий.

Начнутся они в 12:00 с «зумбы-вечеринки». Сама церемония открытия запланирована на 13:00. Горожанам обещают выступление гидроцирка — водное и воздушное экстремально-театральное шоу.

В это же время начнутся соревнования по сапсёрфингу и фанджампингу — экстремальному спуску в воду. Активная часть будет сопровождаться выступлениями диджеев.

На 17:00 запланирована пенная вечеринка. Продолжат её выступления музыкантов.

Помимо этого, в течение дня будут работать анимационная детская зона, белгородцы смогут поиграть в настольный теннис и пляжный волейбол.

Возрастное ограничение: 6+.

Напомним, что на организацию мероприятий в общей сложности потратили 1,8 млн рублей.

6 августа откроется и парк аттракционов «Калейдоскоп». Однако попасть туда смогут только те, кто предварительно приобрёл билет.

Программа открытия Центрального пляжаПрограмма открытия Центрального пляжа
Программа открытия Центрального пляжа
Фото: КЦ "Октябрь"
Полевая кухня, концерты, флайборд-шоу: что ожидает белгородцев 5 и 6 августа
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#Инна Рогова#Центральный пляж#Вечеринка#Гидроцирк#Фанджампинг#Сапсёрфинг#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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