Вячеслава Гладкова попросили ввести магнитные пропуски в детсадах

Posted Сегодня, 21:03
Published Сегодня, 21:03
Modified Сегодня, 21:06
Updated Сегодня, 21:06
Большинство школ и детсадов Белгородской области 1 сентября возвращаются к очному обучению. Учитывая, что оперативная обстановка в регионе по-прежнему сложная, в образовательных учреждениях решили усилить меры безопасности. При этом в детсадах одна белгородка заметила «промах» — выдачу родителям бумажных пропусков вместо магнитных. Она обратилась к губернатору:
«Можно ли вместо бумажных пропусков выдать родителям магнитные пропуска, аналогичные УЭШКАм (универсальная электронная школьная карта, — прим. ред.) у школьников?»
Женщина отметила, что бумажные пропуски небезопасны и неудобны в использовании, а их магнитный аналог позволил бы мониторить число детей. Вячеслав Гладков согласился с местной жительницей, но отметил, что всё не так просто.
Карточки-то можно раздать, но это же не всё — нужно эту систему установить. В детских садах у нас её нет. Установить всё за такой короткий промежуток времени мы физически не сможем. Это достаточно дорогостоящее удовольствие, в хорошем смысле. Конечно, будем это делать, но к 1 сентября, к сожалению, не сможем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Так, внедрять систему пропусков по магнитным карточкам в белгородских детсадах будут постепенно. А пока — как есть.
Напомним, сейчас разрабатывается уникальная белгородская система безопасности. Согласно ней, по каждому детсаду и школе комиссия вынесет заключение. В комиссию войдут представители регионального правительства, минобра, силового блока и МЧС.
Среди новых мер: теперь родителей не будут пускать в школы. Белгородцы пытались оспорить такое решение, но не вышло.