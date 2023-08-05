Внучка маршала Конева поздравила белгородцев

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Белгород посетила внучка маршала Советского Союза Ивана Конева. В областной центр Елена Конева приехала 5 августа.
Внучка маршала напомнила, что впервые посетила Белгород в 1998 году. Тогда открывали бюст Ивану Коневу. Уже тогда, признаётся Елена Конева, город поразил её красотой и чистотой.
«Это не маленький провинциальный город, это город-труженик. А сейчас ещё это город людей с большой буквы, потому что вы прифронтовой город», — добавила гостья.
По словам Коневой, именно белгородцы подтолкнули её к волонтёрству. Сейчас Елена Конева продолжает помогать солдатам, из-за чего ей часто приходится бывать в городе.
«Город прекрасный, город сильных духом людей. Я поздравляю всех белгородцев с этим чудесным праздником — с 80-летием освобождения Белого города!» — обратилась к горожанам внучка маршала.
Елена Конева приезжает в регион для помощи солдатам с конца 2022 года. Ранее она поделилась с Бел.Ру подробностями о работе волонтёров.