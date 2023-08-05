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Внучка маршала Конева поздравила белгородцев

5 августа 2023, 10:33
Фото: кадр из видео мэрии Белгорода
Елена Конева
Елена Конева поздравила горожан и отметила, что Белгород поразил её ещё во время первого визита в 1998 году. Тогда в областном центре открывали бюст её дедушке, напомнили в пресс-службе мэрии.

Белгород посетила внучка маршала Советского Союза Ивана Конева. В областной центр Елена Конева приехала 5 августа.

Внучка маршала напомнила, что впервые посетила Белгород в 1998 году. Тогда открывали бюст Ивану Коневу. Уже тогда, признаётся Елена Конева, город поразил её красотой и чистотой.

«Это не маленький провинциальный город, это город-труженик. А сейчас ещё это город людей с большой буквы, потому что вы прифронтовой город», — добавила гостья.

По словам Коневой, именно белгородцы подтолкнули её к волонтёрству. Сейчас Елена Конева продолжает помогать солдатам, из-за чего ей часто приходится бывать в городе.

«Город прекрасный, город сильных духом людей. Я поздравляю всех белгородцев с этим чудесным праздником — с 80-летием освобождения Белого города!» — обратилась к горожанам внучка маршала.

Елена Конева приезжает в регион для помощи солдатам с конца 2022 года. Ранее она поделилась с Бел.Ру подробностями о работе волонтёров.

Елена Конева
Видео: пресс-служба мэрии Белгорода
«У меня с Белгородом давняя дружба». Внучка маршала Конева помогает военным в регионе
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