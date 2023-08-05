Ушла гулять и не вернулась: под Белгородом ищут пропавшую девочку-подростка

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Пропала 15-летняя Виктория Губанова. Ей 15 лет, проживает в Разумном Белгородского района. Как сообщили в следкоме, 4 августа школьница ушла гулять на улицу и не вернулась.
Информации о том, где она находится, до сих пор нет. Проводится доследственная проверка.
Тем временем волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поиске девочки. Её рост — 164 см, телосложение нормальное. У школьницы тёмно-русые волосы и карие глаза. Одета была в белую футболку, чёрные лосины до колен. На ногах — белые носки и светло-коричневые кроссовки.
Если вы видели девочку или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номеру телефона горячей линии отряда 8 800 700 54 52 или 112.