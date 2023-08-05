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Ушла гулять и не вернулась: под Белгородом ищут пропавшую девочку-подростка

5 августа 2023, 08:12
Фото: 1MI

Под Белгородом пропала 15-летняя девочка-подросток

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поиске 15-летней школьницы. Она ушла из дома 4 августа и так и не вернулась. Доследственную проверку проводит региональный СК.

Пропала 15-летняя Виктория Губанова. Ей 15 лет, проживает в Разумном Белгородского района. Как сообщили в следкоме, 4 августа школьница ушла гулять на улицу и не вернулась.

Информации о том, где она находится, до сих пор нет. Проводится доследственная проверка.

Тем временем волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поиске девочки. Её рост — 164 см, телосложение нормальное. У школьницы тёмно-русые волосы и карие глаза. Одета была в белую футболку, чёрные лосины до колен. На ногах — белые носки и светло-коричневые кроссовки.

Если вы видели девочку или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номеру телефона горячей линии отряда 8 800 700 54 52 или 112.

Ориентировка на пропавшую девочку Ориентировка на пропавшую девочку
Ориентировка на пропавшую девочку
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
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#Инна Рогова#Лиза Алерт#Поиск#Пропал подросток#Ск#Происшествия#Белгородская область#Белгородский район#Разумное
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