Скандал с туалетом и ажиотаж из-за «золотых» аттракционов: итоги недели в Белгороде

Поэтому многие белгородцы обрадовались возможности посетить парк в день открытия, 6 августа, бесплатно. Но радость длилась недолго — вскоре выяснилось, что не всё так просто. Для приобретения бесплатных билетов было необходимо зарегистрироваться на портале и «купить» их — не более трёх с одного аккаунта. У многих не получилось приобрести даже один билет: после анонса на регистрацию начались проблемы со ссылкой, а также появлялась надпись, что билетов больше нет. Достаточно быстро бесплатная регистрация закончилась. Белгородцы интересовались: «Обновил страницу — закончились билеты. Сколько их там было? 10?».