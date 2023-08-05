Скандал с туалетом и ажиотаж из-за «золотых» аттракционов: итоги недели в Белгороде

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Белгородским бизнесменам Геннадию Бобрицкому и Владимиру Тебекину продлили срок содержания под стражей до 25 октября, несмотря на то, что они готовы были внести залог в размере 1,7 млрд рублей. Также за Бобрицкого поручился замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, но и это не помогло.
Решение 28 июля вынес Мещанский райсуд Москвы. Свою позицию он обосновал тем, что оба бизнесмена имеют большие финансовые ресурсы и вид на жительство за границей: Бобрицкий — на Кипре, а Тебекин — в Германии.
Напомним, предпринимателей обвиняют в особо крупном мошенничестве в составе организованной группы.
Теперь бойцы белгородской территориальной самообороны способны на большее — им вручили оружие и партию новых квадрокоптеров. После вручения снаряжения, белгородцам провели инструкцию по пользованию коптерами. Выдали участникам также противодронные пушки, но их бойцы умеют мастерить и самостоятельно, из подручных материалов.
По мнению участников самообороны, выдача оружия — правильное решение и крайне важный шаг. Стрелковая подготовка у них ранее была, все необходимые навыки стрельбы из автомата, пулемёта и гранатомёта есть, а ощущения настоящего оружия не было. Теперь есть.
Инструктор тоже положительно отреагировал на выдачу оружия: «Нельзя с игрушками защищать Родину». Фоторепортаж с этого события подготовили для вас здесь.
В Белгороде может появиться 50-метровое колесо обозрения, и даже не в Центральном парке. Установка планируется уже к следующей весне, в 2024 году. Пока точной площадки для аттракциона нет, но приоритетным местом считается парк Южный на Харьковской горе, за деревянной церковью.
При этом мнения горожан разделились. Хотя больше всего голосов в нашем опросе набрал вариант за установку колеса обозрения в Южном парке за деревянной церковью (37%), не всем понравилась такая идея. 27% голосов респонденты отдали аттракциону в Центральном парке Белгорода. Ещё 8% были за то, чтобы вовсе найти другое место. Остальные голоса были отданы просто за то, чтобы посмотреть результат — в пустоту. Редакция Бел.Ру вместе с большинством голосует за колесо обозрения на Харгоре: виды открываются явно интереснее, чем в центре города.
Ещё не открылся, а уже успел всех удивить — так можно описать новый парк аттракционов «Калейдоскоп» в Белгороде. При этом удивить, к сожалению, с негативной стороны. Сначала горожанам анонсировали цены в парке: шок был уже тогда. Плата за вход 300 рублей с человека, включая детей (ростом выше 90 см), и высокие цены на аттракционы.
Поэтому многие белгородцы обрадовались возможности посетить парк в день открытия, 6 августа, бесплатно. Но радость длилась недолго — вскоре выяснилось, что не всё так просто. Для приобретения бесплатных билетов было необходимо зарегистрироваться на портале и «купить» их — не более трёх с одного аккаунта. У многих не получилось приобрести даже один билет: после анонса на регистрацию начались проблемы со ссылкой, а также появлялась надпись, что билетов больше нет. Достаточно быстро бесплатная регистрация закончилась. Белгородцы интересовались: «Обновил страницу — закончились билеты. Сколько их там было? 10?».
Вскоре, 4 августа, открыли дополнительную бесплатную регистрацию. По словам организаторов, всего выставили 500 билетов, но их вновь разобрали очень быстро, всего за 18 минут. Видимо, дороговизна парка играет только на руку владельцу, создавая ажиотаж.
Недавно в сети появилась история жителя Белгорода Юрия Глушенкова, который пообещал оставить центр города 5 августа без света, за что заранее сильно извинился. Юрий проживает в 4-м Супруновском переулке, и его дом примыкает к набережной Везёлки.
Белгородец считает, что во время строительства старого зоопарка (а позднее — «Мастерславля») его земельный участок незаконно изъяли. Через участок проложили систему канализации для отведения нечистот и высоковольтные кабели. Кабели обеспечивают освещение в парке Победы и работу большого экрана на набережной.
Мужчина решил вырыть колодец в месте, где, по его мнению, незаконно располагаются кабели. Колодец Юрию Глушенкову нужен для уличного туалета, потому что в доме оборудовать санпомещение невозможно. Работы запланированы на 19:00 5 августа — именно поэтому парк Победы в День города может остаться в темноте. В мэрии нам сообщили, что никаких правовых нарушений в действиях властей нет: это давний судебный спор, который завершился не в пользу Юрия.
Подробности многолетнего конфликта можно прочитать в отдельном материале. Если очень коротко: белгородец пытается бороться за свои права ещё с 2014 года. Именно тогда он обратился в суд с иском к администрации Белгорода.