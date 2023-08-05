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Прилёты и атаки дронов: как Белгородская область пережила 4 августа

5 августа 2023, 08:51
Фото: 1MI

ВСУ за день атаковали Белгородскую область более 80 раз

Под ударом оказалось пять приграничных районов. По населённым пунктам выпускали артиллерийские и миномётные снаряды, были атаки с беспилотников. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

4 августа ВСУ нанесли по Белгородской области более 80 ударов. Под огнём были пять приграничных районов. Помимо этого, несколько населённых пунктов подверглись атакам с беспилотников.

Так, с дрона сбросили две гранаты над Журавлёвкой в Белгородском районе. Ещё одну гранату с беспилотника сбросили над селом Солнцевка. Помимо этого, по Журавлёвке накануне выпустили два артснаряда, по Нехотеевке — 14, а по Лозовому — два миномётных снаряда.

От атак ВСУ пострадала и Новопетровка в Валуйском горокруге. Над селом с беспилотника сбросили два осколочных боеприпаса.

Продолжаются обстрелы Шебекинского горокруга. За сутки здесь насчитали 16 ударов. Они пришлись на Сурково, Новую Таволжанку и Панков.

По хутору Старый в Волоконовском районе выпустили 33 миномётных и три артиллерийских снаряда. На окраине села Богун-Городок в Борисовском районе было 10 прилётов.

Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

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