Прилёты и атаки дронов: как Белгородская область пережила 4 августа

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
4 августа ВСУ нанесли по Белгородской области более 80 ударов. Под огнём были пять приграничных районов. Помимо этого, несколько населённых пунктов подверглись атакам с беспилотников.
Так, с дрона сбросили две гранаты над Журавлёвкой в Белгородском районе. Ещё одну гранату с беспилотника сбросили над селом Солнцевка. Помимо этого, по Журавлёвке накануне выпустили два артснаряда, по Нехотеевке — 14, а по Лозовому — два миномётных снаряда.
От атак ВСУ пострадала и Новопетровка в Валуйском горокруге. Над селом с беспилотника сбросили два осколочных боеприпаса.
Продолжаются обстрелы Шебекинского горокруга. За сутки здесь насчитали 16 ударов. Они пришлись на Сурково, Новую Таволжанку и Панков.
По хутору Старый в Волоконовском районе выпустили 33 миномётных и три артиллерийских снаряда. На окраине села Богун-Городок в Борисовском районе было 10 прилётов.
Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.