Прилёты и атаки дронов: как Белгородская область пережила 4 августа

Так, с дрона сбросили две гранаты над Журавлёвкой в Белгородском районе. Ещё одну гранату с беспилотника сбросили над селом Солнцевка. Помимо этого, по Журавлёвке накануне выпустили два артснаряда, по Нехотеевке — 14, а по Лозовому — два миномётных снаряда.