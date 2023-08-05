Праздник, поиск девочки, нападение на скорую: чем запомнится 5 августа белгородцам

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Белгород отмечает 80-ю годовщину освобождения города. Мероприятия начались с поднятия знамени Победы на Меловой горе. Почётными гостями церемонии стали ветераны.
Продолжилось праздничное утро акцией «Волна памяти». Первые лица города и области возложили цветы и венки в память о погибших в военные годы.
Ближе к полудню в Белгороде началась раздача солдатской каши. Всего планировалось раздать 20 тыс. порций. В парке Победы тем временем белгородцам представили концерт.
Праздник в городе продолжится фестивалем «Белгородское лето», а также световым шоу на телевышке.
Мероприятия в Белгороде продолжатся и завтра. 6 августа откроется новый парк аттракционов «Калейдоскоп» и обновлённый Центральный пляж. Омрачить праздник сможет, пожалуй, лишь жара, которая задержится на ближайшие два дня.
В Разумном пропала 15-летняя местная жительница. Виктория Губанова ушла из дома 4 августа и не вернулась. До сих пор неизвестно, где она может находиться.
Волонтёры просят белгородцев помочь в поиске пропавшей школьницы. В частности, «Лиза Алерт» обращается к автомобилистам, которые могли проезжать 4 августа после 17:50 по маршрутам: ул. Чехова, ул. Железнодорожная, пр. Ленина, ул. Бельгина, ул. Ленина. Водителей просят поделиться записями с регистраторов.
По факту исчезновения девочки-подростка следственный комитет проводит доследственную проверку.
В Белгородской области произошло очередное нападение на медиков скорой помощи. 3 августа врачей вызвали на пляж, при этом не уточнив, куда именно нужно приехать. Время было позднее, освещение не работало, а из-за шлагбаума медики не смогли проехать на сам пляж.
Фельдшер отправился на поиск вызывавших медиков людей самостоятельно. По пути он нашёл мужчину и женщину, а также пострадавшую пенсионерку, которую вели под руки.
По словам главврача станции СМП Алексея Жирова, конфликт начался с того, что сопровождавшие пациентку стали возмущаться, почему им самим пришлось провожать пострадавшую к машине. После этого, отметил Жиров, мужчина и женщина всячески мешали работе медиков.
Закончилось всё тем, что сопровождавшая пациентку женщина схватила фельдшера и отбросила его в сторону. Заступаться за медиков до приезда полиции пришлось очевидцам конфликта, отдыхавшим на пляже.
Жиров добавил, что по внешним признакам сопровождавшие пенсионерку люди были пьяны.