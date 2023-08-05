Праздник, поиск девочки, нападение на скорую: чем запомнится 5 августа белгородцам

В Белгородской области произошло очередное нападение на медиков скорой помощи. 3 августа врачей вызвали на пляж, при этом не уточнив, куда именно нужно приехать. Время было позднее, освещение не работало, а из-за шлагбаума медики не смогли проехать на сам пляж.