Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Изображение материала

Праздник, поиск девочки, нападение на скорую: чем запомнится 5 августа белгородцам

5 августа 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
В Белгороде отметили день освобождения города, в Разумном объявили поиск пропавшей школьницы, а на одном из пляжей региона напали на медиков скорой помощи.

Начало праздничных выходных

Белгород отмечает 80-ю годовщину освобождения города. Мероприятия начались с поднятия знамени Победы на Меловой горе. Почётными гостями церемонии стали ветераны.

Продолжилось праздничное утро акцией «Волна памяти». Первые лица города и области возложили цветы и венки в память о погибших в военные годы.

Ближе к полудню в Белгороде началась раздача солдатской каши. Всего планировалось раздать 20 тыс. порций. В парке Победы тем временем белгородцам представили концерт.

Праздник в городе продолжится фестивалем «Белгородское лето», а также световым шоу на телевышке.

Мероприятия в Белгороде продолжатся и завтра. 6 августа откроется новый парк аттракционов «Калейдоскоп» и обновлённый Центральный пляж. Омрачить праздник сможет, пожалуй, лишь жара, которая задержится на ближайшие два дня.

Полевая кухня, концерты, флайборд-шоу: что ожидает белгородцев 5 и 6 августа
Узнать подробнее

Поиск пропавшей девочки

В Разумном пропала 15-летняя местная жительница. Виктория Губанова ушла из дома 4 августа и не вернулась. До сих пор неизвестно, где она может находиться.

Волонтёры просят белгородцев помочь в поиске пропавшей школьницы. В частности, «Лиза Алерт» обращается к автомобилистам, которые могли проезжать 4 августа после 17:50 по маршрутам: ул. Чехова, ул. Железнодорожная, пр. Ленина, ул. Бельгина, ул. Ленина. Водителей просят поделиться записями с регистраторов.

По факту исчезновения девочки-подростка следственный комитет проводит доследственную проверку.

Ушла гулять и не вернулась: под Белгородом ищут пропавшую девочку-подростка
Узнать подробнее

Нападение на скорую

В Белгородской области произошло очередное нападение на медиков скорой помощи. 3 августа врачей вызвали на пляж, при этом не уточнив, куда именно нужно приехать. Время было позднее, освещение не работало, а из-за шлагбаума медики не смогли проехать на сам пляж.

Фельдшер отправился на поиск вызывавших медиков людей самостоятельно. По пути он нашёл мужчину и женщину, а также пострадавшую пенсионерку, которую вели под руки.

По словам главврача станции СМП Алексея Жирова, конфликт начался с того, что сопровождавшие пациентку стали возмущаться, почему им самим пришлось провожать пострадавшую к машине. После этого, отметил Жиров, мужчина и женщина всячески мешали работе медиков.

Закончилось всё тем, что сопровождавшая пациентку женщина схватила фельдшера и отбросила его в сторону. Заступаться за медиков до приезда полиции пришлось очевидцам конфликта, отдыхавшим на пляже.

Жиров добавил, что по внешним признакам сопровождавшие пенсионерку люди были пьяны.

На белгородском пляже напали на бригаду скорой помощи
Узнать подробнее
Читайте также:
Скандал с туалетом и ажиотаж из-за «золотых» аттракционов: итоги недели в БелгородеШтраф за медцентр, раскупленные билеты в парк и фейк о чеченцах: итоги дняПострадали дома, загорелось поле: итоги обстрелов Белгородской области за день
#День освобождения#Волна памяти#Меловая гора#Знамя победы#Солдатская каша#Пропал подросток#Школьница#Лиза Алерт#Скорая#Нападение#Общество#Итоги дня#Белгородская область#Белгород#Разумное#Белгородский район#Губкинский горокруг#Алексей Жиров#Инна Рогова
Подпишитесь
Полевая кухня, концерты, флайборд-шоу: что ожидает белгородцев 5 и 6 августа
Сегодня, 07:42
На белгородском пляже напали на бригаду скорой помощи
Сегодня, 13:12
«История места» и «Белгород в сердце»: какие инсталляции установили к празднику
Сегодня, 14:16
Ушла гулять и не вернулась: под Белгородом ищут пропавшую девочку-подростка
Сегодня, 08:12
Прилёты и атаки дронов: как Белгородская область пережила 4 августа
Сегодня, 08:51
Скандал с туалетом и ажиотаж из-за «золотых» аттракционов: итоги недели в Белгороде
Сегодня, 13:03