Полевая кухня, концерты, флайборд-шоу: что ожидает белгородцев 5 и 6 августа

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
5 августа Белгород отмечает 80-годовщину освобождения города. Праздничные мероприятия в областном центре начались с поднятия знамени Победы на Меловой горе. В церемонии участвовали ветераны, офицеры.
Затем первые лица города и области, представители трудовых коллективов приняли участие в акции «Волна памяти». Они возложили цветы и венки к памятникам и мемориалам города.
В 11:30 на Музейной площади в Белгороде начнёт работать полевая кухня. Горожанам раздадут солдатскую кашу. Напомним, что всего планировалось раздать 20 тыс. порций.
В это же время в парке Победы начнётся торжественный концерт «Мы боролись за эту свободу». Вечером, в 18:00, здесь же стартует тематическая программа в рамках фестиваля «Белгородское лето». В парке Памяти в 19:00 белгородцам представят концерт-реквием.
Традиционного салюта 5 августа в Белгороде не будет. Причина — оперативная обстановка.
Праздничными огнями сегодня засверкает телевышка на Харгоре. На ней появятся изображения георгиевской ленты, триколора и имитация салюта. Подсветку должны включить в 21:00.
Праздник продолжится в Белгороде и 6 августа. Горожан ожидает открытие парка аттракционов и обновлённого пляжа. И если на открытие первого нужно было успеть получить билет, то на пляж вход свободный. Напомним, что на пляже планировалось организовать флайборд-шоу, пенную вечеринку, заплыв сапсёрфов.
Помимо этого, 6 августа в «Южном» парке пройдёт фестиваль «Добрый Белгород». Начало — в 16:00.
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