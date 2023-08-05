Полевая кухня, концерты, флайборд-шоу: что ожидает белгородцев 5 и 6 августа

В это же время в парке Победы начнётся торжественный концерт «Мы боролись за эту свободу». Вечером, в 18:00, здесь же стартует тематическая программа в рамках фестиваля «Белгородское лето». В парке Памяти в 19:00 белгородцам представят концерт-реквием.