На Меловой горе в Белгороде подняли знамя Победы

5 августа 1943 года войска Красной армии подошли к окраинам города с запада и востока, а с севера в город входил батальон капитана Ладыжкина. Для того, чтобы обозначить передвижение, на вершине Меловой горы водрузили красную наволочку, которую нашли неподалёку в разбитом доме. Его видели все подразделения войск, штурмовавших Белгород, напоминает мэрия со ссылкой на историков.