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На Меловой горе в Белгороде подняли знамя Победы

5 августа 2023, 06:04
Фото: страница Вадима Радченко в соцсети
Знамя Победы
Шестиметровое красное полотнище развернули в честь 80-й годовщины освобождения города. Видео с места поделились в пресс-службе мэрии.

Рано утром 5 августа на Меловой горе в Белгороде подняли знамя Победы. В мероприятии участвовали ветераны, офицеры, рядовые горожане.

На горе развернули шестиметровое красное полотнище. Его подняли в честь 80-й годовщины освобождения Белгорода.

5 августа 1943 года войска Красной армии подошли к окраинам города с запада и востока, а с севера в город входил батальон капитана Ладыжкина. Для того, чтобы обозначить передвижение, на вершине Меловой горы водрузили красную наволочку, которую нашли неподалёку в разбитом доме. Его видели все подразделения войск, штурмовавших Белгород, напоминает мэрия со ссылкой на историков.

«Отсюда все передвижения наших войск направлялись, чтобы выбить немцев. Поэтому освобождение нашего города начинается с этого места», — добавил председатель городского Совета ветеранов войны, вооруженных сил, правоохранительных органов Владимир Кольцов.

В Белгороде сегодня в течение дня пройдут праздничные мероприятия. Запланированы концерты, работа полевой кухни. Однако из-за оперативной обстановки салюта не будет.

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