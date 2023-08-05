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Когда в Белгороде спадёт сильная жара?

5 августа 2023, 12:11
Фото: 1MI

МЧС предупредило белгородцев об аномальной жаре

Сильная жара 6 августа сохранится. Осадков не ожидается, сообщили в МЧС.
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Погода

В Белгородской области 6 августа вновь будет очень жарко. Жителей региона ожидает малооблачная погода. Осадков не предвидится.

Ночью температура воздуха составит +17…+22 °С. Ветер восточной четверти 3-8 м/с. Днём столбики термометров покажут +29…+34 °С. Местами ожидается сильная жара до +37 °С. Ветер 8-13 м/с.

В Белгороде в воскресенье ожидается небольшая облачность. Ночью +19 °С, днём воздух прогреется до +34 °С.

Сильная жара в городе задержится и в понедельник, 7 августа. Днём в городе ожидается +36 °С, при этом возможен небольшой кратковременный дождь.

Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, сильная жара начнёт отступать с 8 августа. Температура воздуха в дневное время будет ниже +30 °С.

Жара задержится в Белгородской области
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#Инна Рогова#Погода#Прогноз погоды#Жара#Аномальная жара#Общество#Белгородская область#Белгород
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