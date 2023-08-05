«История места» и «Белгород в сердце»: какие инсталляции установили к празднику

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
В Белгороде установили новые инсталляции — «История места» и «Белгород в сердце». Первая представляет собой выставку архивных фотографий города 1941–1943 годов. В нескольких точках установлены стенды со снимками, по которым можно узнать, как выглядело то или иное место во время оккупации.
Найти стенды можно:
Вторая инсталляция — «Белгород в сердце». Это большая карта города, на которой наклейками в виде сердечек можно отметить места, где белгородцы живут, учатся, работают. В итоге должна получиться карта любви к городу.
Чем можно заняться в праздничные дни в Белгороде 5 и 6 августа, узнаете в материале Бел.Ру.