«История места» и «Белгород в сердце»: какие инсталляции установили к празднику

В центре Белгорода к празднику установили новые инсталляции

В областном центре появились новые инсталляции. В основе одной из них — архивные снимки города в военные годы. Другая же представляет собой карту, на которой горожане могут отметить любимые места. Подробности сообщили в пресс-службе мэрии.