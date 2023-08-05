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«История места» и «Белгород в сердце»: какие инсталляции установили к празднику

5 августа 2023, 14:16
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода

В центре Белгорода к празднику установили новые инсталляции

В областном центре появились новые инсталляции. В основе одной из них — архивные снимки города в военные годы. Другая же представляет собой карту, на которой горожане могут отметить любимые места. Подробности сообщили в пресс-службе мэрии.

В Белгороде установили новые инсталляции — «История места» и «Белгород в сердце». Первая представляет собой выставку архивных фотографий города 1941–1943 годов. В нескольких точках установлены стенды со снимками, по которым можно узнать, как выглядело то или иное место во время оккупации.

Найти стенды можно:

  • на Соборной площади;
  • на улице Попова, 18;
  • на Гражданском проспекте — в районе здания № 36 и между домами № 41 и 47;
  • на проспекте Славы, 68;
  • возле кинотеатра «Победа»;
  • у ТЦ «Славянский».
«История места»«История места»
«История места»«История места»
«История места»
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода

Вторая инсталляция — «Белгород в сердце». Это большая карта города, на которой наклейками в виде сердечек можно отметить места, где белгородцы живут, учатся, работают. В итоге должна получиться карта любви к городу.

«Белгород в сердце»
Видео: пресс-служба мэрии Белгорода

Чем можно заняться в праздничные дни в Белгороде 5 и 6 августа, узнаете в материале Бел.Ру.

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