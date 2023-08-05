«Белгород — город сильных людей»: первые лица выпустили видеопоздравления к 5 Августа

Губернатор подчеркнул достижения Белгорода в различных сферах: производстве, науке, спорте. «Смелые, талантливые, мужественные и стойкие люди, которые не боятся сложностей, умеют побеждать, верят в добро и дарят свет тем, кто в этом нуждается», — добавил Вячеслав Гладков.