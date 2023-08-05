Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Изображение материала

«Белгород — город сильных людей»: первые лица выпустили видеопоздравления к 5 Августа

5 августа 2023, 06:47
Фото: кадр из видеопоздравления Валентина Демидова

Губернатор Гладков и мэр Демидов поздравили белгородцев

В день освобождения города к белгородцам по традиции обращаются первые лица региона и города. Видеопоздравления выпустили губернатор Вячеслав Гладков и мэр Валентин Демидов.

5 августа Белгород отмечает 80-годовщину освобождения города. С поздравлениями к белгородцам обратились губернатор Вячеслав Гладков и мэр Валентин Демидов.

80 лет назад город был разрушен и затем восстановлен заново. На горе и вокруг неё вырос новый, цветущий Белый город — с многоэтажными домами, школами и больницами, предприятиями, парками и скверами. Красивый, современный, комфортный. Такой столицу Белгородчины построили все поколения горожан. Настоящие герои возродили город — те, кто родился в Белгороде, и те, кто в разное время связал с ним свою жизнь.
Вячеслав Гладков

Губернатор подчеркнул достижения Белгорода в различных сферах: производстве, науке, спорте. «Смелые, талантливые, мужественные и стойкие люди, которые не боятся сложностей, умеют побеждать, верят в добро и дарят свет тем, кто в этом нуждается», — добавил Вячеслав Гладков.

Поздравление от Вячеслава Гладкова
Видео: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети

Мэр Белгорода Валентин Демидов согласился, что Белгород — город сильных людей. «Людей, которым всё по плечу, которые не боятся трудностей и испытаний, которые умеют работать и помогать нуждающимся, умеют быть искренними и настоящими», — добавил глава администрации.

Демидов подчеркнул, что в первую очередь 5 августа нужно поздравить ветеранов, участников Великой Отечественной войны.

Поздравление от Валентина Демидова
Видео: страница Валентина Демидова в соцсети

Напомним, что рано утром 5 августа на Меловой горе в Белгороде подняли знамя Победы.

На Меловой горе в Белгороде подняли знамя Победы
Узнать подробнее
Читайте также:
День города без пиротехники пройдёт не только в БелгородеДень города в Белгороде будет очень жаркимВенки в память о погибших в СВО белгородцах возложат в День города
#Инна Рогова#Поздравление#Мэр#Город#Новости Белгорода#День города#День города Белгорода#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов#Видео
Подпишитесь
Понравилась ли белгородцам идея с колесом обозрения на Королёва?
Вчера, 16:12
Видео. На Меловой горе в Белгороде подняли знамя Победы
Сегодня, 06:04
Переезд — маленькая смерть: стоит ли белгородцам уезжать подальше от границы?
Вчера, 10:12
Белгородец Алексей Швед покидает ЦСКА
Вчера, 19:07
«Купила детям, себе не хватило»: белгородцы — о новых попытках купить билеты в парк
Вчера, 11:44
В Стрелецком под Белгородом простились с погибшим бойцом СВО
Вчера, 16:37