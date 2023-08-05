«Белгород — город сильных людей»: первые лица выпустили видеопоздравления к 5 Августа

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Published Сегодня, 06:47
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5 августа Белгород отмечает 80-годовщину освобождения города. С поздравлениями к белгородцам обратились губернатор Вячеслав Гладков и мэр Валентин Демидов.
80 лет назад город был разрушен и затем восстановлен заново. На горе и вокруг неё вырос новый, цветущий Белый город — с многоэтажными домами, школами и больницами, предприятиями, парками и скверами. Красивый, современный, комфортный. Такой столицу Белгородчины построили все поколения горожан. Настоящие герои возродили город — те, кто родился в Белгороде, и те, кто в разное время связал с ним свою жизнь.
Вячеслав Гладков
Губернатор подчеркнул достижения Белгорода в различных сферах: производстве, науке, спорте. «Смелые, талантливые, мужественные и стойкие люди, которые не боятся сложностей, умеют побеждать, верят в добро и дарят свет тем, кто в этом нуждается», — добавил Вячеслав Гладков.
Мэр Белгорода Валентин Демидов согласился, что Белгород — город сильных людей. «Людей, которым всё по плечу, которые не боятся трудностей и испытаний, которые умеют работать и помогать нуждающимся, умеют быть искренними и настоящими», — добавил глава администрации.
Демидов подчеркнул, что в первую очередь 5 августа нужно поздравить ветеранов, участников Великой Отечественной войны.
Напомним, что рано утром 5 августа на Меловой горе в Белгороде подняли знамя Победы.