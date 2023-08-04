Злоумышленники украли наличку и трубочки со сгущёнкой в центре Белгорода

В ночь на 4 августа в центре Белгорода взломали кофейную точку — случилось это прямо на Белгородском Арбате. После такого визита злоумышленников пропали наличные деньги и сладости, трубочки со сгущёнкой. Виновников происшествия до сих пор не нашли.