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Злоумышленники украли наличку и трубочки со сгущёнкой в центре Белгорода

4 августа 2023, 18:48
Фото: https://t.me/tkachenkoeat
Преступники-сладкоежки взломали кофейню «Мишка кофе», после чего оттуда исчезли наличные деньги и сладости, сообщили в соцсетях заведения.
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Кража

В ночь на 4 августа в центре Белгорода взломали кофейную точку — случилось это прямо на Белгородском Арбате. После такого визита злоумышленников пропали наличные деньги и сладости, трубочки со сгущёнкой. Виновников происшествия до сих пор не нашли.

В кофейне к произошедшему отнеслись с юмором — видимо, им польстило, что трубочки не оставили преступника равнодушным даже в такой напряжённый момент, как кража в центре города. В соцсетях «Мишка кофе» иронично написали:

«Будьте внимательны на улицах города! Явные приметы злодеятелей — неопределимая тяга к сладкому и, вероятно, сгущёнка на лице».
Фото: https://t.me/tkachenkoeat
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#Артем Черненко#Кража#Новости Белгорода#Общество#Кофейня#Белгород
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