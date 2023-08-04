Злоумышленники украли наличку и трубочки со сгущёнкой в центре Белгорода

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 18:50
Updated Сегодня, 18:50
В ночь на 4 августа в центре Белгорода взломали кофейную точку — случилось это прямо на Белгородском Арбате. После такого визита злоумышленников пропали наличные деньги и сладости, трубочки со сгущёнкой. Виновников происшествия до сих пор не нашли.
В кофейне к произошедшему отнеслись с юмором — видимо, им польстило, что трубочки не оставили преступника равнодушным даже в такой напряжённый момент, как кража в центре города. В соцсетях «Мишка кофе» иронично написали:
«Будьте внимательны на улицах города! Явные приметы злодеятелей — неопределимая тяга к сладкому и, вероятно, сгущёнка на лице».