Включаем логику

— Есть люди, которые ходят на работу и ненавидят её. К пенсии жалеют, но сделать уже ничего нельзя, — рассуждает железнодорожник. — За двадцать с лишним лет я ни разу не пожалел, что выбрал эту профессию. Бывают насыщенные тяжёлые будни, но в конце дня ощущаю приятную усталость. Это и помогает не перегореть.