Включаем логику

Posted 4 августа, 08:20
Published 4 августа, 08:20
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Пятилетний мальчуган каждый раз с волнением ждал возвращения дедушки из рейса: знал, что привезёт гостинец «от зайчика». Статный машинист тепловоза управлял грузовым составом и периодически уезжал на пару дней в Брянск, Рыльск или Готню, а по возвращении привозил мальчугану треугольник молока, булочку или конфетку. А однажды взял внука в путешествие:
— Железная дорога произвела сильное впечатление. Мощь локомотива, стук колёс… Наверно, именно тогда я решил связать судьбу с этой профессией, — вспоминает Алексей Долотов.
После школы отучился на помощника машиниста электровоза и начал профессиональный путь в УЖДТ Лебединского ГОКа. Чтобы дорасти до машиниста, потратил почти два года:
— Всё происходит не так, как в автошколе: здесь не учат теории и практике. Инструкции и устройство осваиваешь самостоятельно, а управление электровозом — в процессе работы. Машинист вправе допустить помощника за штурвал в светлое время суток. Так и отрабатывал навыки, — рассказывает Алексей.
В 2001 году Долотов получил право водить локомотив. Первое время работал подменным на разных электровозах. Изучил сильные и слабые стороны техники. И даже научился с ней «договариваться».
— Дождь идёт, буксуешь на подъёме. Уже сам готов выскочить из кабины, чтобы помочь. Начинаешь уговаривать: «Ласточка, ну, давай, ещё немного!». Слушается. Едет, — улыбается машинист.
Шесть лет Долотов вывозил руду и вскрышу из карьера.
Получил колоссальный опыт:
— Освоил устройство техники. Узнал о распространённых «болячках». Научился их устранять: стыдно вызывать наладчика из-за мелкой поломки, — говорит железнодорожник.
Тогда-то и понял, что ему интереснее ремонтировать локомотивы, чем перевозить грузы. С тех пор каждая смена не похожа на другую.
— Поиск неисправностей, как игра в шахматы: здесь нужно включать логику, — проводит аналогию Алексей. — Проблема может быть косвенная, то есть всё указывает на одно, а загвоздка в другом. Методом исключения выясняем причину.
Опыт пришёл с годами. Теперь по внешнему виду или даже запаху опытный диагност понимает, что надо проверить.
На смену Алексей выходит с улыбкой и с увлечением «лечит» электровозы. Даже спустя годы работа не вызывает у него раздражения или желания всё бросить. В чём секрет?
— Есть люди, которые ходят на работу и ненавидят её. К пенсии жалеют, но сделать уже ничего нельзя, — рассуждает железнодорожник. — За двадцать с лишним лет я ни разу не пожалел, что выбрал эту профессию. Бывают насыщенные тяжёлые будни, но в конце дня ощущаю приятную усталость. Это и помогает не перегореть.
Алексей и на досуге предпочитает что-нибудь ремонтировать или мастерить.
— Раньше только на работе имел дело с металлом, а теперь и дома, — рассказывает он о хобби. — Купил сварочный аппарат и изготавливаю полезные вещи. Нравится видеть результат труда: сначала это кусок трубы, а через пару часов — уже стол или скамеечка.
Ко Дню металлурга машинисту электровоза УЖДТ Алексею Долотову вручили Почётную грамоту Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова