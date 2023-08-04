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В Стрелецком под Белгородом простились с погибшим бойцом СВО

4 августа 2023, 16:37
Фото: 1MI
4 августа в селе Стрелецкое Белгородского района похоронили участника специальной военной операции Алексея Невзорова. Траурная церемония прошла с участием главы Белгородского района Владимира Перцева, в прямом эфире он высказался о случившемся.
Сюжет
СВО

Как рассказал Владимир Перцев, Алексей Невзоров, живший в Стрелецком, погиб при выполнении воинского долга в ходе СВО, он был рядовым. Прощание с ним состоялось 4 августа с участием главы района.

Царство ему небесное! Главное — чтобы наши герои, наши защитники, погибшие в ходе специальной военной операции, всегда оставались в нашем сердце и душе, чтобы они всегда были с нами: и вчера, и сегодня, и завтра. Память о них будет вечна, потому что они защищают мир.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Напомним, 7 июля при отражении попытки прорыва диверсантов в Белгородскую область погиб 24-летний уроженец Орловской области Сергей Кожухов. А в начале июня в борьбе с украинскими диверсантами на территории Белгородской области погиб муж главы подмосковной Истры Владимир Кузнецов.

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