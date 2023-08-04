В Шебекино после обстрелов снесли два многоквартирных дома

Оба здания получили серьёзные повреждения после обстрелов ВСУ, их будут отстраивать заново. Напомним, шестиподъездный пятиэтажный дом на Железнодорожной, в котором было 90 квартир, сильно пострадал из-за пожара, который начался в подвале, что привело к деформации несущих конструкций, поэтому его решили снести. Построили панельку в 1976 году.