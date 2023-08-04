В Шебекино после обстрелов снесли два многоквартирных дома

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Оба здания получили серьёзные повреждения после обстрелов ВСУ, их будут отстраивать заново. Напомним, шестиподъездный пятиэтажный дом на Железнодорожной, в котором было 90 квартир, сильно пострадал из-за пожара, который начался в подвале, что привело к деформации несущих конструкций, поэтому его решили снести. Построили панельку в 1976 году.
На сегодняшний день строители полностью снесли МКД и освободили площадку от строительного мусора, скоро начнётся заливка подушки фундамента.
Трёхподъездный многоквартирный дом на улице Московской, 9 тоже окончательно снесли, здесь уже обустроили подушку под фундамент, уложили тепло- и гидроизоляцию.
По данным министерства ЖКХ Белгородской области, двухэтажный дом на улице Московской построен в 1931 году, то есть пережил Великую Отечественную войну. В нём было 15 квартир общей площадью 758,03 м². Это кирпичное здание с деревянными перекрытиями.
Также строители активно восстанавливают два многоквартирных дома на улице Парковой, сейчас они разбирают повреждённые конструкции. До конца августа завершится монтаж новых панелей в доме №12, а до конца сентября — в доме №3.
Также Вячеслав Гладков сообщил о ремонте мастерских Шебекинского агротехнического ремесленного техникума, которые были повреждены упавшим снарядом и последующим пожаром. На восстановление учебного учреждения из резервного фонда области дополнительно выделено 15 млн рублей, на эти деньги заменят окна и кровлю.
Напомним, снос шестиподъездного пятиэтажного панельного дома на улице Железнодорожной, 2 в Шебекино начался в середине июля. Строители работали без выходных, чтобы начать строить новый дом максимально оперативно.