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В Шебекино после обстрелов снесли два многоквартирных дома

4 августа 2023, 15:49
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
В Шебекино Белгородской области снесли два многоквартирных дома на улице Московской, 9 и Железнодорожной, 2, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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СВО

Оба здания получили серьёзные повреждения после обстрелов ВСУ, их будут отстраивать заново. Напомним, шестиподъездный пятиэтажный дом на Железнодорожной, в котором было 90 квартир, сильно пострадал из-за пожара, который начался в подвале, что привело к деформации несущих конструкций, поэтому его решили снести. Построили панельку в 1976 году.

На сегодняшний день строители полностью снесли МКД и освободили площадку от строительного мусора, скоро начнётся заливка подушки фундамента.

Трёхподъездный многоквартирный дом на улице Московской, 9 тоже окончательно снесли, здесь уже обустроили подушку под фундамент, уложили тепло- и гидроизоляцию.

По данным министерства ЖКХ Белгородской области, двухэтажный дом на улице Московской построен в 1931 году, то есть пережил Великую Отечественную войну. В нём было 15 квартир общей площадью 758,03 м². Это кирпичное здание с деревянными перекрытиями.

Также строители активно восстанавливают два многоквартирных дома на улице Парковой, сейчас они разбирают повреждённые конструкции. До конца августа завершится монтаж новых панелей в доме №12, а до конца сентября — в доме №3.

Также Вячеслав Гладков сообщил о ремонте мастерских Шебекинского агротехнического ремесленного техникума, которые были повреждены упавшим снарядом и последующим пожаром. На восстановление учебного учреждения из резервного фонда области дополнительно выделено 15 млн рублей, на эти деньги заменят окна и кровлю.

Напомним, снос шестиподъездного пятиэтажного панельного дома на улице Железнодорожной, 2 в Шебекино начался в середине июля. Строители работали без выходных, чтобы начать строить новый дом максимально оперативно.

Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
В Шебекино после обстрелов наполовину снесли шестиподъездную многоэтажку
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#Артем Черненко#Шебекино#Белгородская область#Город#Приграничье#Разрушения#Снос дома#СВО
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