В Рязани открылась подстанция 110 кВ «Развитие» имени Героя России А. С. Курганова

«Новая подстанция будет носить имя Алексея Сергеевича Курганова в память о его подвиге. Это серьезный пример для всех нас. Здесь скоро будет новый, технологичный район, и он будет работать благодаря той электроэнергии, которая будет подаваться с этой подстанции. Это одна из самых современных цифровых электроподстанций у нас в стране, и то, что она носит имя героя — очень символично. Я хочу поблагодарить „Россети“ за поддержку инициативы и выразить слова признательности в адрес близких родственников Алексея Сергеевича Курганова. Низкий поклон», — подчеркнул Павел Малков.