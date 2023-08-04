В отпуске или на больничном: кто кого замещает в правительстве Белгородской области

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Среди новшеств в структуре правительства Белгородской области — новая штатная единица. Речь идёт о должности первого заместителя губернатора. В целом на сегодняшний день структура правительства выглядит следующим образом:
Что касается распределения обязанностей между заместителями главы региона в период отпуска или больничного члена правительства, у каждого чиновника они свои.
Он исполняет обязанности губернатора в отсутствие главы региона, а также занимается управлением и развитием личностного потенциала на территории Белгородской области в отсутствие руководителя администрации губернатора. В его обязанности входит:
Исполняет обязанности главы региона в отсутствие губернатора и первого зама губернатора. Он занимается управлением региональной безопасности и территориальной обороной, обеспечивает взаимодействие главы области и правительства с силовыми структурами на время отсутствия зама, который занимается данными вопросами.
Исполняет обязанности губернатора на время его отсутствия или отсутствия первого зама и руководителя администрации главы региона.
В его обязанности также входит управление развитием сельского хозяйства, продовольствия и охраной окружающей среды на территории области в отсутствие зама губернатора, исполняющего данные обязанности.
А ещё министр занимается управлением экономическими процессами в отсутствие первого заместителя губернатора области.
Исполняет обязанности по управлению информационными потоками на территории Белгородской области в отсутствие заместителя главы региона по внутренней политике и министра по делам молодёжи.
Также он управляет молодёжной политикой, если нет министра по делам молодёжи или зама по внутренней политике. А ещё он управляет региональной безопасностью и территориальной обороной, обеспечивает взаимодействие губернатора и правительства области с силовыми структурами в отсутствие зама, который исполняет данные обязанности, и руководителя администрации губернатора.
Чиновник исполняет обязанности по управлению информационными потоками на территории Белгородской области в отсутствие зама главы региона по внутренней политике. Также он занимается управлением в сфере молодёжной политики, если нет министра по делам молодёжи Белгородской области.
Кроме этого, он исполняет обязанности по управлению в сфере образования и социальными процессами в отсутствие министра образования.
Он исполняет обязанности по управлению комплексом ЖКХ Белгородской области в отсутствие заместителя губернатора, который исполняет данные обязанности. Также он управляет экономическими процессами в отсутствие первого заместителя главы региона и министра имущественных и земельных отношений.
Исполняет обязанности в сфере имущественных и земельных отношений в отсутствие министра имущественных и земельных и обязанности по управлению ЖКХ комплексом области в отсутствие зама, которые выполняет данные обязанности.
Занимается управлением и развитием строительной, транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства на территории области в отсутствие зама, исполняющего указанные обязанности.
Исполняет обязанности в сфере имущественных и земельных отношений, когда нет министра имущественных и земельных отношений Белгородской области и зама, который отвечает за эту отрасль.
Он управляет развитием личностного потенциала на территории области в отсутствие руководителя администрации губернатора и первого зама главы региона.
Также он исполняет обязанности по управлению в сфере образования и социальными процессами на территории Белгородской области в отсутствие министра образования и заместителя губернатора по внутренней политике.
В целом схема регионального госуправления Белгородской области выглядит так: