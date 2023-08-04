В отпуске или на больничном: кто кого замещает в правительстве Белгородской области

Также он управляет молодёжной политикой, если нет министра по делам молодёжи или зама по внутренней политике. А ещё он управляет региональной безопасностью и территориальной обороной, обеспечивает взаимодействие губернатора и правительства области с силовыми структурами в отсутствие зама, который исполняет данные обязанности, и руководителя администрации губернатора.