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В отпуске или на больничном: кто кого замещает в правительстве Белгородской области

4 августа 2023, 13:30
Фото: Midjourney
Структура регионального правительства изменилась. Появились новые штатные единицы. Как выглядит распределение обязанностей между заместителями губернатора в период отпуска или больничного члена правительства — в нашем материале.

Среди новшеств в структуре правительства Белгородской области — новая штатная единица. Речь идёт о должности первого заместителя губернатора. В целом на сегодняшний день структура правительства выглядит следующим образом:

Фото: Из документов правительства Белгородской области

Что касается распределения обязанностей между заместителями главы региона в период отпуска или больничного члена правительства, у каждого чиновника они свои.

Первый заместитель губернатора Белгородской области

Он исполняет обязанности губернатора в отсутствие главы региона, а также занимается управлением и развитием личностного потенциала на территории Белгородской области в отсутствие руководителя администрации губернатора. В его обязанности входит:

  • управление развитием строительной, транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства на территории области в отсутствие замгубернатора, исполняющего данные должностные обязанности, или замгубернатора, который должен исполнять данные обязанности, заменяя коллегу.
  • управление развитием сельского хозяйства, продовольствия и охраной окружающей среды на территории области в отсутствие заместителя главы региона, исполняющего данные обязанности, и министра имущественных и земельных отношений области.

Руководитель администрации губернатора Белгородской области

Исполняет обязанности главы региона в отсутствие губернатора и первого зама губернатора. Он занимается управлением региональной безопасности и территориальной обороной, обеспечивает взаимодействие главы области и правительства с силовыми структурами на время отсутствия зама, который занимается данными вопросами.

Министр имущественных и земельных отношений Белгородской области

Исполняет обязанности губернатора на время его отсутствия или отсутствия первого зама и руководителя администрации главы региона.

В его обязанности также входит управление развитием сельского хозяйства, продовольствия и охраной окружающей среды на территории области в отсутствие зама губернатора, исполняющего данные обязанности.

А ещё министр занимается управлением экономическими процессами в отсутствие первого заместителя губернатора области.

Министр образования Белгородской области

Исполняет обязанности по управлению информационными потоками на территории Белгородской области в отсутствие заместителя главы региона по внутренней политике и министра по делам молодёжи.

Также он управляет молодёжной политикой, если нет министра по делам молодёжи или зама по внутренней политике. А ещё он управляет региональной безопасностью и территориальной обороной, обеспечивает взаимодействие губернатора и правительства области с силовыми структурами в отсутствие зама, который исполняет данные обязанности, и руководителя администрации губернатора.

Министр по делам молодёжи Белгородской области

Чиновник исполняет обязанности по управлению информационными потоками на территории Белгородской области в отсутствие зама главы региона по внутренней политике. Также он занимается управлением в сфере молодёжной политики, если нет министра по делам молодёжи Белгородской области.

Кроме этого, он исполняет обязанности по управлению в сфере образования и социальными процессами в отсутствие министра образования.

Заместитель губернатора по строительству, транспорту и дорожному хозяйству

Он исполняет обязанности по управлению комплексом ЖКХ Белгородской области в отсутствие заместителя губернатора, который исполняет данные обязанности. Также он управляет экономическими процессами в отсутствие первого заместителя главы региона и министра имущественных и земельных отношений.

Заместитель губернатора по сельскому хозяйству, продовольствию и охране окружающей среды

Исполняет обязанности в сфере имущественных и земельных отношений в отсутствие министра имущественных и земельных и обязанности по управлению ЖКХ комплексом области в отсутствие зама, которые выполняет данные обязанности.

Заместитель губернатора по ЖКХ

Занимается управлением и развитием строительной, транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства на территории области в отсутствие зама, исполняющего указанные обязанности.

Исполняет обязанности в сфере имущественных и земельных отношений, когда нет министра имущественных и земельных отношений Белгородской области и зама, который отвечает за эту отрасль.

Заместитель губернатора по региональной безопасности и территориальной обороне и взаимодействию с силовыми структурами

Он управляет развитием личностного потенциала на территории области в отсутствие руководителя администрации губернатора и первого зама главы региона.

Также он исполняет обязанности по управлению в сфере образования и социальными процессами на территории Белгородской области в отсутствие министра образования и заместителя губернатора по внутренней политике.

В целом схема регионального госуправления Белгородской области выглядит так:

Фото: Из документов правительства Белгородской области
Правительство Белгородской области ждёт изменение структуры
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#Кристина Семенчук#Структура правительства#Документ#Заместители#Обязанности#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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