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В Белгородской области ленивую управляющую компанию ждёт проверка Госжилнадзора

4 августа 2023, 19:40
Фото: 1MI
4 августа в ходе вечернего прямого эфира губернатор Вячеслав Гладков зачитал жалобу жительницы Чернянки по имени Алина на аварийное состояние дома на улице Орджоникидзе 5А и бездействие управляющей компании.
«Окна в подъезде, из которых дует, подъезды красим своими силами с остальными жильцами, траву косим своими силами. На втором этаже крыша протекает. Исправно платим взносы в Фонд капремонта. Когда у нас будут хоть какие-то сдвиги по ремонту дома?» — поинтересовалась белгородка.

Вячеслав Гладков ответил, что проблема кроется в бездействии управляющей компании, которая не выполняет свои обязательства.

Дал поручение Госжилнадзору и Михаил Иванович (Бредихин — прим. ред.) — руководитель Госжилнадзора — приедет к вам в ближайшее время и разберётся, почему должностные лица не выполняют свои обязанности.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также глава региона дополнил, что капремонт дома на улице Орджоникидзе 5А в Чернянке запланирован на 2024 год.

Напомним, под Белгородом остановился капремонт поликлиники Томаровской районной больницы, потому что подрядчик исчез и перестал выходить на связь. На ремонт учреждения выделено 200 млн рублей.

«Изменений по ситуации нет»: Иконников — о капремонте поликлиники под Белгородом
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#Артем Черненко#Белгородская область#Чернянка#Вячеслав Гладков#Госжилнадзор#Общество#Аварийное жилье
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