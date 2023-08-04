В Белгородской области ленивую управляющую компанию ждёт проверка Госжилнадзора

Posted Сегодня, 19:40
Published Сегодня, 19:40
Modified Сегодня, 19:42
Updated Сегодня, 19:42
«Окна в подъезде, из которых дует, подъезды красим своими силами с остальными жильцами, траву косим своими силами. На втором этаже крыша протекает. Исправно платим взносы в Фонд капремонта. Когда у нас будут хоть какие-то сдвиги по ремонту дома?» — поинтересовалась белгородка.
Вячеслав Гладков ответил, что проблема кроется в бездействии управляющей компании, которая не выполняет свои обязательства.
Дал поручение Госжилнадзору и Михаил Иванович (Бредихин — прим. ред.) — руководитель Госжилнадзора — приедет к вам в ближайшее время и разберётся, почему должностные лица не выполняют свои обязанности.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава региона дополнил, что капремонт дома на улице Орджоникидзе 5А в Чернянке запланирован на 2024 год.
Напомним, под Белгородом остановился капремонт поликлиники Томаровской районной больницы, потому что подрядчик исчез и перестал выходить на связь. На ремонт учреждения выделено 200 млн рублей.