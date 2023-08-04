Стали известны подробности пожара в автобусе в центре Белгорода

Около пяти часов вечера 3 августа на улице Преображенской в Белгороде вспыхнул автобус. Очевидцы рассказали, что он остановился в районе стоматологической поликлиники для посадки и высадки пассажиров, а после начала движения возник пожар. Произошёл он в районе кабины водителя.