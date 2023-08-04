Стали известны подробности пожара в автобусе в центре Белгорода

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Около пяти часов вечера 3 августа на улице Преображенской в Белгороде вспыхнул автобус. Очевидцы рассказали, что он остановился в районе стоматологической поликлиники для посадки и высадки пассажиров, а после начала движения возник пожар. Произошёл он в районе кабины водителя.
Тот в свою очередь тут же остановил автобус и открыл двери. Все пассажиры успели выйти. Водитель попытался самостоятельно потушить огонь с помощью четырёх огнетушителей, но не вышло.
В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным МЧС, к пожару привела неисправность систем, узлов и механизмов транспортного средства. Точную причину установит следствие.
Известно, что загорелся автобус № 33. Принадлежит он перевозчику ООО «Маршрут».
Напомним, что из-за происшествия на участке улицы Преображенской перекрывали движение транспорта.