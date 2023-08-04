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Стали известны подробности пожара в автобусе в центре Белгорода

4 августа 2023, 06:28
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Сгоревший автобус

Пожар в автобусе в Белгороде произошёл после посадки пассажиров

Загорелся автобус, следовавший по маршруту № 33. Возгорание произошло рядом с кабиной водителя. Все пассажиры успели оперативно покинуть салон. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Около пяти часов вечера 3 августа на улице Преображенской в Белгороде вспыхнул автобус. Очевидцы рассказали, что он остановился в районе стоматологической поликлиники для посадки и высадки пассажиров, а после начала движения возник пожар. Произошёл он в районе кабины водителя.

Тот в свою очередь тут же остановил автобус и открыл двери. Все пассажиры успели выйти. Водитель попытался самостоятельно потушить огонь с помощью четырёх огнетушителей, но не вышло.

В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным МЧС, к пожару привела неисправность систем, узлов и механизмов транспортного средства. Точную причину установит следствие.

Известно, что загорелся автобус № 33. Принадлежит он перевозчику ООО «Маршрут».

Напомним, что из-за происшествия на участке улицы Преображенской перекрывали движение транспорта.

В МЧС назвали причину пожара в автобусе в Белгороде
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