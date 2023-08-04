Штраф за медцентр, раскупленные билеты в парк и фейк о чеченцах: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Белгородская прокуратура внесла представление руководителю ООО «ПроектСтройКомплекс». Подрядная организация занималась строительством быстровозводимого инфекционного центра в Старооскольском горокруге. Однако работы на объекте не были завершены в срок.
На директора компании завели административное дело за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Ему выписали штраф в размере 100 тысяч рублей.
Как сообщили в прокуратуре, постановление вступило в силу, а штраф уже оплачен.
Белгородцы жалуются на невозможность купить билет на открытие в парк аттракционов даже со второй попытки. Несмотря на открытую дополнительную регистрацию, билеты быстро разобрали.
На втором этапе билетов было 500 штук, сообщили организаторы сообщества в соцсети. Однако белгородцы их размели быстро — почти за 20 минут.
В соцсетях распространился плохо сделанный фейк о белгородке, которую якобы выселили из собственного дома в посёлке Дубовое. Героиня ролика утверждала, что сделали это десять бойцов-ахматовцев.
Журналисты Бел.Ру выяснили, что в доме по указанному в видео адресу никто ни живёт — здание только недавно построили. А опрошенные соседи «белгородки» никогда её не видели.