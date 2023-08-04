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Штраф за медцентр, раскупленные билеты в парк и фейк о чеченцах: итоги дня

4 августа 2023, 15:30
Фото: Bel.ru

Белгородцы удивляются новому фейку и вновь огорчаются нехватке билетов в парк

Прокуратура заинтересовалась медцентром в Старооскольском горокруге, жителям Белгорода вновь не хватило билетов на открытие парка аттракционов, а в Сети разоблачили фейк о якобы выселенной из дома белгородке бойцами батальона «Ахмат-Запад».

Штраф за срыв сроков по медцентру

Белгородская прокуратура внесла представление руководителю ООО «ПроектСтройКомплекс». Подрядная организация занималась строительством быстровозводимого инфекционного центра в Старооскольском горокруге. Однако работы на объекте не были завершены в срок.

На директора компании завели административное дело за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Ему выписали штраф в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре, постановление вступило в силу, а штраф уже оплачен.

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Билетов на аттракционы на всех не хватило

Белгородцы жалуются на невозможность купить билет на открытие в парк аттракционов даже со второй попытки. Несмотря на открытую дополнительную регистрацию, билеты быстро разобрали.

На втором этапе билетов было 500 штук, сообщили организаторы сообщества в соцсети. Однако белгородцы их размели быстро — почти за 20 минут.

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Фейк о чеченцах из батальона «Ахмат-Запад»

В соцсетях распространился плохо сделанный фейк о белгородке, которую якобы выселили из собственного дома в посёлке Дубовое. Героиня ролика утверждала, что сделали это десять бойцов-ахматовцев.

Журналисты Бел.Ру выяснили, что в доме по указанному в видео адресу никто ни живёт — здание только недавно построили. А опрошенные соседи «белгородки» никогда её не видели.

Правда ли, что чеченцы из «Ахмата» выселили белгородку из её дома в Дубовом?
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