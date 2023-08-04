Школы Шебекино останутся на дистанте в новом учебном году

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
К главе региона обратилась местная жительница по имени Юлия. Она спросила, когда же, наконец, власти определятся с форматом обучения в школах Шебекино. «Люди живут, работают, гуляют, купаются, значит, учиться можно. Сделайте, пожалуйста, хотя бы основные предметы очно без всяких пока продлёнок и внеурочек», — попросила женщина.
Вячеслав Гладков ответил, что вернуть очное обучение в школах Шебекино пока невозможно из-за близости к границе и ежедневных обстрелов округа.
Мы понимаем дальность полёта снарядов и мин. Это не позволяет нам вводить очное обучение. Поэтому в новом учебном году в шебекинских школах очное обучение, к сожалению, невозможно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, в новом учебном году для школ Белгородской области разработали пять моделей обучения. Основные из них — очка, дистант и смешанный формат.