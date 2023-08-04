Школы Шебекино останутся на дистанте в новом учебном году

К главе региона обратилась местная жительница по имени Юлия. Она спросила, когда же, наконец, власти определятся с форматом обучения в школах Шебекино. «Люди живут, работают, гуляют, купаются, значит, учиться можно. Сделайте, пожалуйста, хотя бы основные предметы очно без всяких пока продлёнок и внеурочек», — попросила женщина.