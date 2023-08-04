Сданный не в срок быстровозводимый медцентр заинтересовал белгородскую прокуратуру

Предполагалось, что два ковид-госпиталя — в Старооскольском горокруге и Терновке — построят ещё в 2021 году за два месяца. Однако сроки затянулись. В Терновке центр заработал только в июне 2022 года. А инфекционный центр в Старооскольском горокруге открыли в феврале 2023 года. В церемонии по видеосвязи участвовал президент Владимир Путин.