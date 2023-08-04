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Сданный не в срок быстровозводимый медцентр заинтересовал белгородскую прокуратуру

4 августа 2023, 07:04
Фото: 1MI
Причиной стало то, что работы на быстровозводимом объекте в Старооскольском горокруге в срок не завершили. Руководителю ООО «ПроектСтройКомплекс» внесли представление. Помимо этого, в отношении директора завели административное дело, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В декабре 2021 года региональное управление капстроительства (УКС) и подрядная организация заключили контракт на строительство быстровозводимого инфекционного центра в Старооскольском горокруге. Однако в срок работы не завершили.

Руководителю ООО «ПроектСтройКомплекс» внесли представление. Работы на объекте завершили.

В отношении директора подрядной организации завели административное дело за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ). Ему выписали штраф в 100 тыс. рублей.

В прокуратуре заявили, что постановление вступило в силу. Штраф уже оплачен.

Предполагалось, что два ковид-госпиталя — в Старооскольском горокруге и Терновке — построят ещё в 2021 году за два месяца. Однако сроки затянулись. В Терновке центр заработал только в июне 2022 года. А инфекционный центр в Старооскольском горокруге открыли в феврале 2023 года. В церемонии по видеосвязи участвовал президент Владимир Путин.

Ранее стало известно, что белгородские чиновники требовали с башкирского ООО «ПроектСтройКомплекс» 42 млн рублей неустойки из-за задержки строительства.

Белгородские власти требуют с подрядчика инфекционного центра 42 млн рублей
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#Инна Рогова#Инфекционный центр#ПроектСтройКомплекс#Новости Старого Оскола#Штраф#Прокуратура#Ковид-госпиталь#Общество#Белгородская область#Старооскольский горокруг
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