Сданный не в срок быстровозводимый медцентр заинтересовал белгородскую прокуратуру

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В декабре 2021 года региональное управление капстроительства (УКС) и подрядная организация заключили контракт на строительство быстровозводимого инфекционного центра в Старооскольском горокруге. Однако в срок работы не завершили.
Руководителю ООО «ПроектСтройКомплекс» внесли представление. Работы на объекте завершили.
В отношении директора подрядной организации завели административное дело за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ). Ему выписали штраф в 100 тыс. рублей.
В прокуратуре заявили, что постановление вступило в силу. Штраф уже оплачен.
Предполагалось, что два ковид-госпиталя — в Старооскольском горокруге и Терновке — построят ещё в 2021 году за два месяца. Однако сроки затянулись. В Терновке центр заработал только в июне 2022 года. А инфекционный центр в Старооскольском горокруге открыли в феврале 2023 года. В церемонии по видеосвязи участвовал президент Владимир Путин.
Ранее стало известно, что белгородские чиновники требовали с башкирского ООО «ПроектСтройКомплекс» 42 млн рублей неустойки из-за задержки строительства.