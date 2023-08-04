Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Изображение материала

Салют в честь Дня города белгородцы увидят только на праздничной подсветке телебашни

4 августа 2023, 09:03
Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода
Телевышка

Белгородскую телевышку празднично подсветят в День города

Праздничный сценарий подсветки разработали специально к 80-летию освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. Подсветка будет состоять из триколора, праздничных огней и поздравлений, сообщили в мэрии.

В честь Дня города белгородская телевышка поочерёдно «нарядится» в триколор, георгиевскую ленту, огни салюта и языки пламени. На медиаэкране башни появится бегущая строка с поздравлением: «С праздником, любимый Белгород!».

Увидеть праздничные огни горожане смогут с 21:00 до 23:00.

В последний раз телевышку по-особенному планировалось подсветить 12 июля — в День Прохоровского поля. Предполагалось, что на башне будут транслировать праздничные послания: «Гордимся», «Прохоровское танковое сражение», «80», а также световую проекцию Звонницы и герб Белгородской области.

Почему не будет салюта в День города в Белгороде?
Узнать подробнее
Читайте также:
Без салюта, но с кашей: как пройдёт День города в Белгороде?В Белгороде могут раздать 20 тысяч порций солдатской каши в День города
#Таисия Некрасова#День города Белгорода#Телевышка#Город#Новости Белгорода#День города#Белгородская область#Белгород#Телебашня#Праздничная подсветка
Подпишитесь
Пострадали дома, загорелось поле: итоги обстрелов Белгородской области за день
Сегодня, 09:19
Правда ли, что чеченцы из «Ахмата» выселили белгородку из её дома в Дубовом?
Сегодня, 09:54
Переезд — маленькая смерть: стоит ли белгородцам уезжать подальше от границы?
Сегодня, 10:12
Более 300 белгородских предприятий находится в собственности украинских граждан
Сегодня, 11:14
«Купила детям, себе не хватило»: белгородцы — о новых попытках купить билеты в парк
Сегодня, 11:44
Сданный не в срок быстровозводимый медцентр заинтересовал белгородскую прокуратуру
Сегодня, 07:04