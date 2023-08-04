Салют в честь Дня города белгородцы увидят только на праздничной подсветке телебашни

В последний раз телевышку по-особенному планировалось подсветить 12 июля — в День Прохоровского поля. Предполагалось, что на башне будут транслировать праздничные послания: «Гордимся», «Прохоровское танковое сражение», «80», а также световую проекцию Звонницы и герб Белгородской области.