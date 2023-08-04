С депутата Белгородской облдумы взыскали 720 тысяч рублей неосновательного обогащения

Суд исковые требования полностью удовлетворил и взыскал с Закотенко неосновательное обогащение в размере 720 тысяч рублей, проценты за пользование чужими деньгами в размере 17 тысяч рублей и расходы по оплате госпошлины в сумме 17 тысяч рублей. Всего — 754 834 рубля.