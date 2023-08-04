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С депутата Белгородской облдумы взыскали 720 тысяч рублей неосновательного обогащения

4 августа 2023, 12:16
Фото: 1MI
Решение принял Арбитражный суд Белгородской области. Истцом выступал индивидуальный предприниматель.
Сюжет
Суд

Согласно картотеке судебных дел, в суд с заявлением обратился индивидуальный предприниматель Александр Некрасов. Он попросил взыскать с главы КФХ Игоря Закотенко, который также является депутаты Белгородской облдумы, 755 тысяч рублей.

Суд исковые требования полностью удовлетворил и взыскал с Закотенко неосновательное обогащение в размере 720 тысяч рублей, проценты за пользование чужими деньгами в размере 17 тысяч рублей и расходы по оплате госпошлины в сумме 17 тысяч рублей. Всего — 754 834 рубля.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Игорь Закотенко избран по Корочанскому одномандатному избирательному округу № 15. Он является членом комитета облдумы по промышленности и предпринимательству, а также генеральным директором АО агрофирмы «Русь».

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