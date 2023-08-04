С депутата Белгородской облдумы взыскали 720 тысяч рублей неосновательного обогащения

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Согласно картотеке судебных дел, в суд с заявлением обратился индивидуальный предприниматель Александр Некрасов. Он попросил взыскать с главы КФХ Игоря Закотенко, который также является депутаты Белгородской облдумы, 755 тысяч рублей.
Суд исковые требования полностью удовлетворил и взыскал с Закотенко неосновательное обогащение в размере 720 тысяч рублей, проценты за пользование чужими деньгами в размере 17 тысяч рублей и расходы по оплате госпошлины в сумме 17 тысяч рублей. Всего — 754 834 рубля.
Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.
Игорь Закотенко избран по Корочанскому одномандатному избирательному округу № 15. Он является членом комитета облдумы по промышленности и предпринимательству, а также генеральным директором АО агрофирмы «Русь».