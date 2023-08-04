«Проблемы взрослых»: Гладков назвал бардаком закрытие секции бокса в Ракитном

«Дети занимались боксом около пяти лет, тренер по боксу объяснил нам, что ему запретили вести две секции, так как он работает больше часов, чем положено по закону. Но мы все понимаем, что ему просто урезали зарплату за секции. Теперь детям приходится добираться до спортшколы в трёх километрах. Не у всех родителей есть возможность возить детей», — написал Дмитрий, житель Ракитного.