«Проблемы взрослых»: Гладков назвал бардаком закрытие секции бокса в Ракитном

Posted Сегодня, 20:09
Published Сегодня, 20:09
Modified Сегодня, 20:11
Updated Сегодня, 20:11
«Дети занимались боксом около пяти лет, тренер по боксу объяснил нам, что ему запретили вести две секции, так как он работает больше часов, чем положено по закону. Но мы все понимаем, что ему просто урезали зарплату за секции. Теперь детям приходится добираться до спортшколы в трёх километрах. Не у всех родителей есть возможность возить детей», — написал Дмитрий, житель Ракитного.
Вячеслав Гладков похвалил боксёра за обращение и назвал ситуацию бардаком.
Проблемы взрослых приводят к тому, что дети не могут заниматься любимым спортом. Бардак, неправильно. Поправили. С понедельника секция бокса начнёт работать в прежнем режиме.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, в Белгороде решили платить детям-спортсменам за спортивную экипировку и участие в соревнованиях. Но касается это не всех детей, а только сирот, членов многодетных и малообеспеченных семей и детей участников СВО.