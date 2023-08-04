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«Проблемы взрослых»: Гладков назвал бардаком закрытие секции бокса в Ракитном

4 августа 2023, 20:09
Фото: 1MI

Под Белгородом дети остались без секции бокса из-за трудолюбивого тренера

4 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провёл традиционный вечерний прямой эфир и зачитал длинное сообщение спортсмена из Ракитного, который пожаловался на закрытие секции бокса возле третьей школы.
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Дети

«Дети занимались боксом около пяти лет, тренер по боксу объяснил нам, что ему запретили вести две секции, так как он работает больше часов, чем положено по закону. Но мы все понимаем, что ему просто урезали зарплату за секции. Теперь детям приходится добираться до спортшколы в трёх километрах. Не у всех родителей есть возможность возить детей», — написал Дмитрий, житель Ракитного.

Вячеслав Гладков похвалил боксёра за обращение и назвал ситуацию бардаком.

Проблемы взрослых приводят к тому, что дети не могут заниматься любимым спортом. Бардак, неправильно. Поправили. С понедельника секция бокса начнёт работать в прежнем режиме.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, в Белгороде решили платить детям-спортсменам за спортивную экипировку и участие в соревнованиях. Но касается это не всех детей, а только сирот, членов многодетных и малообеспеченных семей и детей участников СВО.

Дети в Белгороде получат выплаты на спортивную экипировку и участие в соревнованиях
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#Артем Черненко#Спорт#Дети#Бокс#Белгородская область#Ракитное
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