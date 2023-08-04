Правда ли, что чеченцы из «Ахмата» выселили белгородку из её дома в Дубовом?

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Один известный распространением фейковой информации Telegram-канал опубликовал видео, на котором «жительница» посёлка Дубовое в Белгородском районе просит помощи у губернатора Вячеслава Гладкова. Дело в том, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» в количестве десяти человек якобы выселили её из дома по адресу Парковая, 10. Полиция, разумеется, бездействует, а на помощь приходится рассчитывать только от мутных каналов в Сети.
Журналистам Бел.Ру удалось выяснить у администрации Белгородского района, что в доме по адресу Парковая, 10 никто ни живёт — здание только недавно построили. Опросили и соседей «белгородки»: оказалось, что её никто никогда не видел.
Зато, вероятно, девушку видели на Украине, где она ранее жила и получала образование. Как указывает «Лапша Медиа», аналитики нашли аккаунт актрисы с видео в социальной сети: выяснилось, что девушка проживала в украинском городе Макаров-1, а затем училась в Одессе.
Также стоит отметить и следующий факт: вместо «ДубовОе» с ударением на предпоследний слог девушка произносит «ДУбовое» с ударением на первый. Это грубая ошибка, и любой житель Белгородской области никогда её не допустит.
Таким образом, перед нами очередной плохо сделанный фейк. Со временем подобного рода видео появляются вновь и вновь. Часто в них даже не меняются актёры: лица из одной и той же труппы то получают пельмени от «Единой России», то зовут на помощь Евгения Пригожина, то нелестно отзываются о закрывшем подвалы Гладкове.
С каждым разом видео становятся всё нелепее, но это всё равно неприятный знак: информационное поле намеренно забивают шумом. Подробнее о том, как это работает, Бел.Ру рассказала кандидат филологических наук и доцент кафедры коммуникативистики, рекламы и связей с общественностью.