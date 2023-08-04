Правда ли, что чеченцы из «Ахмата» выселили белгородку из её дома в Дубовом?

Таким образом, перед нами очередной плохо сделанный фейк. Со временем подобного рода видео появляются вновь и вновь. Часто в них даже не меняются актёры: лица из одной и той же труппы то получают пельмени от «Единой России», то зовут на помощь Евгения Пригожина, то нелестно отзываются о закрывшем подвалы Гладкове.