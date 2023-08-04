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Пострадали дома, загорелось поле: итоги обстрелов Белгородской области за день

4 августа 2023, 09:19
Фото: 1MI

ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 раз за день

3 августа приграничье было под артиллерийскими и миномётными обстрелами, некоторые населённые пункты атаковали беспилотники. Совсем без разрушений не обошлось, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В четверг, 3 августа, по Белгородской области ударили более 100 раз. ВСУ атаковали шесть приграничных районов. Есть разрушения.

В результате обстрела Мокрой Орловки в Грайворонском горокруге пострадали частный дом, автомобиль и линия электропередачи (ЛЭП). Работу последней уже восстановили. Всего в населённом пункте было 20 прилётов. Ещё пять в Грайворонском горокруге накануне пришлось на Сподарюшино.

Частный дом пострадал от обстрелов и в Вязовом Краснояружского района. Здесь осколками повредило кровлю, выбило окна и посекло фасад. Также повреждения получили хозпостройка и забор. Помимо Вязового, в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала Колотиловка. Всего по сёлам выпустили девять снарядов.

Не без последствий прошёл обстрел и в Валуйском горокруге. Там по селу Кукуевка выпустили пять артснарядов. В результате загорелось пшеничное поле на площади двух гектар.

Белгородский район накануне пережил атаку беспилотников. Так, над Журавлёвкой с дрона сбросили два взрывных устройства. Ещё одну атаку совершили с дрона-камикадзе. С беспилотника одно взрывное устройство сбросили над Нехотеевкой. Помимо этого, по Щетиновке выпустили 20 артснарядов, по Валковскому и Наумовке — по пять.

В Шебекинском горокруге под обстрелы 3 августа попали Муром, Новая Таволжанка и Марьино. По ним выпустили семь, шесть и пять миномётных снарядов соответственно.

Из миномёта накануне обстреляли и окраину Лозовой Рудки в Борисовском районе. Здесь зафиксировано 12 прилётов.

Белгородский хутор попал под обстрел ВСУ
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