Пострадали дома, загорелось поле: итоги обстрелов Белгородской области за день

Белгородский район накануне пережил атаку беспилотников. Так, над Журавлёвкой с дрона сбросили два взрывных устройства. Ещё одну атаку совершили с дрона-камикадзе. С беспилотника одно взрывное устройство сбросили над Нехотеевкой. Помимо этого, по Щетиновке выпустили 20 артснарядов, по Валковскому и Наумовке — по пять.