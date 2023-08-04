Пострадали дома, загорелось поле: итоги обстрелов Белгородской области за день

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
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Updated Сегодня, 09:21
В четверг, 3 августа, по Белгородской области ударили более 100 раз. ВСУ атаковали шесть приграничных районов. Есть разрушения.
В результате обстрела Мокрой Орловки в Грайворонском горокруге пострадали частный дом, автомобиль и линия электропередачи (ЛЭП). Работу последней уже восстановили. Всего в населённом пункте было 20 прилётов. Ещё пять в Грайворонском горокруге накануне пришлось на Сподарюшино.
Частный дом пострадал от обстрелов и в Вязовом Краснояружского района. Здесь осколками повредило кровлю, выбило окна и посекло фасад. Также повреждения получили хозпостройка и забор. Помимо Вязового, в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала Колотиловка. Всего по сёлам выпустили девять снарядов.
Не без последствий прошёл обстрел и в Валуйском горокруге. Там по селу Кукуевка выпустили пять артснарядов. В результате загорелось пшеничное поле на площади двух гектар.
Белгородский район накануне пережил атаку беспилотников. Так, над Журавлёвкой с дрона сбросили два взрывных устройства. Ещё одну атаку совершили с дрона-камикадзе. С беспилотника одно взрывное устройство сбросили над Нехотеевкой. Помимо этого, по Щетиновке выпустили 20 артснарядов, по Валковскому и Наумовке — по пять.
В Шебекинском горокруге под обстрелы 3 августа попали Муром, Новая Таволжанка и Марьино. По ним выпустили семь, шесть и пять миномётных снарядов соответственно.
Из миномёта накануне обстреляли и окраину Лозовой Рудки в Борисовском районе. Здесь зафиксировано 12 прилётов.