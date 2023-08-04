Под Валуйками посёлок остался без фельдшера из-за близости к границе

Напомним, в начале июля Губкин и Старый Оскол Белгородской области остались без детских кардиологов: один врач ушёл в декрет, второй уволился. Новых специалистов городам искали по всей стране, а на время их отсутствия были организованы выезды медиков из Белгорода.