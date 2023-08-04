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Под Валуйками посёлок остался без фельдшера из-за близости к границе

4 августа 2023, 17:57
Фото: Bel.ru
4 августа в прямом эфира глава Валуйского округа Белгородской области Алексей Дыбов рассказал о проблеме приграничного посёлка Дальний, жители которого остались без медицинской помощи.

Как рассказал Алексей Дыбов, фельдшер, работавший в посёлке ранее, скончался, а нового врача власти найти не могут из-за приграничного статуса населённого пункта — никто не хочет работать вблизи зоны СВО.

Село близко к границе, желающих не находится. Дано поручение главному врачу, на следующей неделе будут организованы выезды медицинских работников, поэтому оказывать медицинскую помощь специалисты вам будут.
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа

По официальным данным Росстата на 2010 год, в посёлке Дальний проживают чуть более 400 человек.

Напомним, в начале июля Губкин и Старый Оскол Белгородской области остались без детских кардиологов: один врач ушёл в декрет, второй уволился. Новых специалистов городам искали по всей стране, а на время их отсутствия были организованы выезды медиков из Белгорода.

Старый Оскол и Губкин остались без детских кардиологов
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#Артем Черненко#Алексей дыбов#Белгородская область#Валуйский горокруг#Медицина#Приграничье#Медицинские кадры
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