Под Валуйками посёлок остался без фельдшера из-за близости к границе

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Как рассказал Алексей Дыбов, фельдшер, работавший в посёлке ранее, скончался, а нового врача власти найти не могут из-за приграничного статуса населённого пункта — никто не хочет работать вблизи зоны СВО.
Село близко к границе, желающих не находится. Дано поручение главному врачу, на следующей неделе будут организованы выезды медицинских работников, поэтому оказывать медицинскую помощь специалисты вам будут.
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа
По официальным данным Росстата на 2010 год, в посёлке Дальний проживают чуть более 400 человек.
Напомним, в начале июля Губкин и Старый Оскол Белгородской области остались без детских кардиологов: один врач ушёл в декрет, второй уволился. Новых специалистов городам искали по всей стране, а на время их отсутствия были организованы выезды медиков из Белгорода.