Переезд — маленькая смерть: стоит ли белгородцам уезжать подальше от границы?

Не все могут оставаться жить в Белгородской области после начала событий, известных нам как СВО. И речь идёт даже не о тех людях, которым «повезло» поселиться в 20-километровой приграничной зоне или в Шебекино, где, к слову, ещё несколько лет назад можно было жить очень даже хорошо. Считать свой дом отныне опасным местом можно даже в Старом Осколе, где тихо и спокойно — всё зависит от степени тревожности и эмоциональности человека. Что уж говорить о Белгороде.