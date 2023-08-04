Переезд — маленькая смерть: стоит ли белгородцам уезжать подальше от границы?

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Не все могут оставаться жить в Белгородской области после начала событий, известных нам как СВО. И речь идёт даже не о тех людях, которым «повезло» поселиться в 20-километровой приграничной зоне или в Шебекино, где, к слову, ещё несколько лет назад можно было жить очень даже хорошо. Считать свой дом отныне опасным местом можно даже в Старом Осколе, где тихо и спокойно — всё зависит от степени тревожности и эмоциональности человека. Что уж говорить о Белгороде.
Это вторая часть большого материала, посвящённого выбору между вынужденным переездом и привычной жизнью на своём месте, но в новых условиях. Здесь мы говорим не столько о степени реальной опасности, сколько о людях, их типажах, эмоциях и возможностях психики. В предыдущем тексте мы говорили о тех, кто остаётся в приграничном регионе. О тех, кто мирно живёт, рационально мыслит, реализуется и продолжает любить и помогать другим. А мы поделились советами, как защитить свою психику от лишнего стресса, если решили остаться.
Сегодня же поговорим о тех, кому сложно оставаться в приграничном регионе. Но переезд таит в себе много трудностей, о них поговорим с психологом из Белгорода Стефанией Серой. Также обсудим стресс на новом месте и неоднозначную ситуацию с родственниками, которая может стать камнем преткновения.
Много у вас знакомых, которые уехали из Белгородской области из-за страха за свою жизнь? А тех, кто попытался, но вернулся? Наверняка такие тоже есть. А, возможно, вы и стали таким человеком, который уехал или пытался это сделать. Всё — опыт. Опыт, который присущ, как правило, более эмотивным людям.
— Есть более эмотивные люди, которым рассуждения не помогают. Они думают: «Мне страшно, я хочу убежать от опасности, и то, что я потеряю — мелочи. Я жизнь свою спасаю».
Стефания Серая говорит о том, что для эмотивных людей из-за сильного страха смерти потери в виде дома, привычной среды, друзей и других по-настоящему важных человеку вещей кажутся чем-то легко восполнимым.
— Есть чувство веры в то, что «на новом месте как-нибудь разберёмся — зато ничего не будет бахать, и это перевешивает все трудности». Такие люди более уязвимы и склонны к катастрофизации и пессимизации. Регулярно фантазируют о всех плохих исходах, продумывают, как мы все умрём и как всё будет ужасно. Более подвижная психика и тревожность не позволяют сосредоточиться на благах жизни в родном месте — всё теряет цвет и радость.
Как быть таким эмоциональным белгородцам, которые, как ни стараются, не могут снова начать жить, пока не минует опасность — не закончится СВО?
— Таким людям было бы полезно, как минимум, попробовать переехать: пожить в другом месте, ощутить, есть ли разница и помогает ли это. Потому что помогает не всем. Человек может быть в одном месте, а его мысли — дома, и иногда оказывается легче тревожиться дома, чем не дома. В любом случае, идеального решения нет. И спустя время после переезда, скорее всего, каждый столкнётся со всеми его трудностями, даже если сначала это казалось максимально радостным и простым решением.
Как мы выяснили, не всегда вынужденный переезд помогает нам почувствовать себя легче сразу. Всё индивидуально. Но трудности на новом месте практически гарантированы. Чтобы изначально проблем было меньше, важно хоть как-то подготовиться к переезду:
— Рационально всё спланировать и не пороть горячку. Главное, чтобы была работа и моральная поддержка. Желательно изучить свои ценности и опоры. И, уже зная их, выбирать — что, куда и как.
После того, как вы поняли, куда, как и зачем, предстоит сам переезд. А справиться с трудностями поможет, в первую очередь, забота о себе через разные вещи и действия.
— Искать приятное жильё и район, создать там уют. Место должно радовать глаз, также быть комфортным и безопасным.
Так что на ощущении комфорта и безопасности экономить не стоит, если есть такая возможность. Вероятно, это вам сильно поможет адаптироваться к новой среде.
— Дом — наша крепость, это место для восстановления сил и поднятия настроения. Покупаем гирляндочки, вешаем любимую фотографию, которую взяли из дома, ещё какие-то дорогие сердцу безделушки. Заводим симпатичное растение и так далее.
Стефания акцентирует внимание на том, что тело — первостепенно; это то, на чём мы базируемся. Сначала нужно определить свои физические потребности для ощущения комфорта и удовлетворить их. А потом уже всё остальное. Дальше идёт знакомство с новым городом, выбранным для жизни.
— Не стоит замыкаться дома. Нужно ходить на спорт, мастер-классы и мероприятия — в каждом городе полно их, в том числе бесплатных. Круто, если получится найти работу по душе вживую — это очень помогает найти людей и изучить город.
Также психолог порекомендовала попробовать себя в творчестве или рукоделии — полезной деятельности, которая поможет справиться со стрессом. Ведь, как отметила Стефания, «деятельность — это жизнь».
Порой человека от переезда удерживают не дом, работа и друзья, а мысли о пожилых родственниках, которые останутся здесь. Матери, отцы, а тем более — бабушки и дедушки. Они же не хотят никуда ехать. Что с ними делать? Как позаботиться на расстоянии в случае ЧП? Или как заставить переехать вместе? И много подобных вопросов.
Психолог Стефания Серая замечает, что взрослые люди — взрослые, которые самостоятельны и сами несут ответственность за свою жизнь и принимают решения, которые для них правильны.
— Нужно предоставить им возможность принимать свои решения и не заниматься спасательством. У вас есть собственная жизнь, и она тоже отнимает много сил и внимания. С точки зрения психологии лучше сосредоточиться на ней. Всё, что вы можете сделать: расписать все возможности помощи близким, предложить им варианты, спросить, чего им хочется и нужно. И дать им свободу выбора, принимая, что они — не вы. Они имеют право на свой выбор.
Как бы мы ни хотели и ни старались, не все могут дать выбор своим пожилым родственникам при переезде и насильно заставляют близких покинуть свои дома — здесь уже дело в психологическом комфорте тех, кто решился на переезд и не хочет думать о том, что происходит в родном регионе. Но у такого поступка будут свои последствия.
Стефания сказала так: «Конечно, всегда можно насильно вывезти родных, но и последствия потери привычной среды могут быть для них большими. Возможно, люди в возрасте дольше проживут под обстрелами, чем в новом городе». О невозможности людей смириться с потерей своей выстроенной жизни мы поговорим ниже.
Многие ошибочно полагают, что переезд — это только про лёгкость и радость. Но это не так: даже желанный, точно продуманный процесс наверняка окажется местами шершавым и сложным. А когда речь идёт о вынужденном переезде с ограниченным количеством времени и жутким стрессом сверху, «спасение» точно оставит отпечаток в вашей жизни. Отпечаток, который, вероятно, будет сложно пережить нашей психике.
Эти слова — не попытка вас отговорить. Пробуйте. Рискуйте, если чувствуете, что вам это сейчас нужно. Но лучше сразу осознать, что переезд — это потеря. И с этим нужно смириться.
— Основная причина того, почему переехать как будто страшнее, чем умереть: переезд — это потеря. Это тоже маленькая смерть. Потеря себя, который тут рос, жил, потеря своих привычек, действий, мест, людей, воспоминаний. Это больно. Поэтому переезд будет таить в себе грусть, печаль, ощущение разрыва и пустоты — это нормально и это можно пережить, но трудно — особенно если нет поддерживающей атмосферы и базовых опор в виде профессии и стабильного заработка.
И негативные последствия для психики у переезда могут быть. Как, собственно, и у того, чтобы оставаться в приграничном регионе и гадать, получится сегодня поспать или нет.
— Последствия у переезда могут быть любые, к которым склонна психика конкретного человека во время стресса. Здесь нельзя предсказать. От небольших приступов тревожности до глубокой депрессии. Чаще всего возникает обострение любых дискомфортных состояний. Но если было очень страшно в Белгороде, а в новом месте — спокойно, то все эти обострения придут спустя какое-то время — от недели до полугода. А первое время после переезда будет эйфория.
Когда я спросила у Стефании Серой, как бороться с ломкой и тоской по дому, она меня осекла. Бороться не нужно — нужно прожить это чувство. А как прожить всё наиболее безопасно, Стефания рассказала подробно:
— Тоска — это грусть и тревога. С тревогой — сформулировать свои тревоги про прошлое и будущее, выписать их все в дневничок. Вообще, вести дневничок — очень полезно и эффективно. А с грустью — плакать, грустить. Берёшь и выделяешь себе каждый день по часу «на погрустить» и грустишь максимально яростно — отличная техника.
Также нужно не забывать о том, что переехать — ваше решение, что это оптимальный вариант. Вы ответственны за него. Но это не значит, что решение не может измениться. Есть ли смысл возвращаться обратно, если тоскуешь по дому?
— Всегда есть смысл делать то, что хочется: пробовать и смотреть, как тебе. Я вернулась из Воронежа, всё в порядке. Если ты вернулся — ты не лох. Это нормально — решить что-то, а потом решить, что хочешь вернуться обратно. Это лучше, чем мучиться и терпеть ту жизнь, которая тебе не подошла.
Какой можно сделать вывод? Уезжать или оставаться — только ваш выбор. Можно быть счастливым дома, можно — на новом месте. Все мы разные, и это классно. Если вы после переезда поняли, что совершили ошибку, не бойтесь возвращаться. Это был новый опыт, и по возвращении в родной город всё равно вы уже будете другим. А ещё — можно попробовать другой город. Почему нет? Или новый переезд через время, когда вы будете к этому готовы.
И самое важное: позволяя делать выбор с переездом себе, не забывайте позволять выбирать другим. Ваши близкие люди, даже в пожилом возрасте, всё ещё отдельные взрослые люди. Не дети. Не стоит пренебрегать их мнением в угоду себе.