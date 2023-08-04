Мэр Демидов ответил, что произошло ночью в Белгороде

Напомним, что накануне в центре Белгорода вспыхнул автобус. Загорелся транспорт, следовавший по маршруту № 33. Произошло это в районе остановки «Стоматологическая поликлиника» на улице Преображенской. Обошлось без пострадавших: пассажиры успели покинуть автобус.