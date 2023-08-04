Мэр Демидов ответил, что произошло ночью в Белгороде

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Белгородцев озадачила подозрительная активность на Гринёвке. Что именно случилось на улице Привольной, объяснил мэр Валентин Демидов.
Как оказалось, произошло короткое замыкание подземного электрокабеля. Сообщение об аварии поступило в 01:49. Специалисты выехали на место, поставили ограждение и начали ремонт.
В результате аварии оказался обесточен магазин. Электроснабжение в домах не отключали.
На месте с утра продолжается ремонт. Энергетики заверили, что восстановят электроснабжение в ближайшее время.
Напомним, что накануне в центре Белгорода вспыхнул автобус. Загорелся транспорт, следовавший по маршруту № 33. Произошло это в районе остановки «Стоматологическая поликлиника» на улице Преображенской. Обошлось без пострадавших: пассажиры успели покинуть автобус.