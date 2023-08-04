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Мэр Демидов ответил, что произошло ночью в Белгороде

4 августа 2023, 10:41
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети

В Белгороде обесточило магазин из-за короткого замыкания подземного электрокабеля

Сообщение об аварии поступило ближе к двум часам ночи. На территории поставили ограждение. Подробности о произошедшем сообщил мэр областного центра Валентин Демидов.

Белгородцев озадачила подозрительная активность на Гринёвке. Что именно случилось на улице Привольной, объяснил мэр Валентин Демидов.

Как оказалось, произошло короткое замыкание подземного электрокабеля. Сообщение об аварии поступило в 01:49. Специалисты выехали на место, поставили ограждение и начали ремонт.

В результате аварии оказался обесточен магазин. Электроснабжение в домах не отключали.

На месте с утра продолжается ремонт. Энергетики заверили, что восстановят электроснабжение в ближайшее время.

Напомним, что накануне в центре Белгорода вспыхнул автобус. Загорелся транспорт, следовавший по маршруту № 33. Произошло это в районе остановки «Стоматологическая поликлиника» на улице Преображенской. Обошлось без пострадавших: пассажиры успели покинуть автобус.

Стали известны подробности пожара в автобусе в центре Белгорода
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