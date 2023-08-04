«Купила детям, себе не хватило»: белгородцы — о новых попытках купить билеты в парк

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
4 августа в группе парка аттракционов «Калейдоскоп» сообщили, что открывают дополнительную регистрацию на открытие. Белгородцы решили не упускать возможность и вновь ринулись покупать бесплатные билеты.
Однако получилось вновь не у всех. «Вы только выложили запись, а билетов уже нет, как такое возможно?» — интересуется одна из пытавшихся купить билет женщин.
«Выдаёт, что уже „возможно куплен билет и будет удалён с заказа“», — делится впечатлениями от работы с сайтом другая белгородка. Третья же посетовала, что детям купить билеты успела, а себе уже не хватило.
В итоге дополнительную регистрацию довольно-таки быстро закрыли. По словам организаторов, дополнительные билеты пользователи Сети раскупили за 18 минут. Всего было выставлено 500 билетов.
Те, кто не успел приобрести билеты, теперь в комментариях просят поделиться с ними. Другие же призывают смириться и сравнивают произошедшее с лотереей. А третьи тем временем опасаются, сколько же человек будет на открытии.
«Уважаемые организаторы, просьба сообщить, сколько билетов вы продали на открытие, чтобы оценить масштаб столпотворения», — пишет один из пользователей Telegram.
Парк аттракционов «Калейдоскоп» в Белгороде откроют 6 августа. В начале неделе организаторы открыли регистрацию на получение первой партии билетов, однако их быстро разобрали.
Известно, что после открытия вход в парк аттракционов будет платным. Самыми дешёвыми станут аттракционы для маленьких детей. Самый дорогой стоит почти 500 рублей.