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«Купила детям, себе не хватило»: белгородцы — о новых попытках купить билеты в парк

4 августа 2023, 11:44
Фото: 1MI

Не у всех белгородцев вышло купить билет в парк аттракционов со второй попытки

В Белгороде открыли дополнительную регистрацию на открытие парка аттракционов. Как сообщили организаторы в группе в соцсети, всего выставили 500 билетов, но их быстро разобрали. Белгородцев такая скорость вновь удивила.

4 августа в группе парка аттракционов «Калейдоскоп» сообщили, что открывают дополнительную регистрацию на открытие. Белгородцы решили не упускать возможность и вновь ринулись покупать бесплатные билеты.

Однако получилось вновь не у всех. «Вы только выложили запись, а билетов уже нет, как такое возможно?» — интересуется одна из пытавшихся купить билет женщин.

«Выдаёт, что уже „возможно куплен билет и будет удалён с заказа“», — делится впечатлениями от работы с сайтом другая белгородка. Третья же посетовала, что детям купить билеты успела, а себе уже не хватило.

В итоге дополнительную регистрацию довольно-таки быстро закрыли. По словам организаторов, дополнительные билеты пользователи Сети раскупили за 18 минут. Всего было выставлено 500 билетов.

Те, кто не успел приобрести билеты, теперь в комментариях просят поделиться с ними. Другие же призывают смириться и сравнивают произошедшее с лотереей. А третьи тем временем опасаются, сколько же человек будет на открытии.

«Уважаемые организаторы, просьба сообщить, сколько билетов вы продали на открытие, чтобы оценить масштаб столпотворения», — пишет один из пользователей Telegram.

Парк аттракционов «Калейдоскоп» в Белгороде откроют 6 августа. В начале неделе организаторы открыли регистрацию на получение первой партии билетов, однако их быстро разобрали.

Известно, что после открытия вход в парк аттракционов будет платным. Самыми дешёвыми станут аттракционы для маленьких детей. Самый дорогой стоит почти 500 рублей.

«Сколько их было? 10?» В Белгороде разобрали билеты на открытие парка аттракционов
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