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«Изменений по ситуации нет»: Иконников — о капремонте поликлиники под Белгородом

4 августа 2023, 09:48
Фото: 1MI

Иконников оценил ситуацию с капремонтом поликлиники под Белгородом

Ранее стало известно, что капитальный ремонт поликлиники Томаровской больницы остановился из-за того, что подрядчики перестали выходить на связь. На 4 августа ситуация не изменилась, сообщил глава областного минздрава.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников 4 августа посетил поликлинику Томаровской районной больницы. Он уточнил, что связался с управлением капстроительства по ситуации с капремонтом и подрядчиком. По словам Иконникова, «срок ещё не вышел, но изменений по ситуации нет».

Пока же пациентам поликлиники приходится ждать приёма в стеснённых условиях.

1 августа Андрей Иконников сообщил, что капремонт поликлиники Томаровской больницы остановился, так как подрядчик перестал выходить на связь. Ему дали десять дней на возобновление работ, в противном случае чиновник пригрозил разрывом контракта.

При этом Иконников добавил, что готовится сразу к «самому негативному варианту» и что поликлинику несмотря ни на что постараются сдать до конца года.

Тем временем компанией, занимавшейся инфекционным центром в Старооскольском горокруге, заинтересовалась прокуратура. Итогом разбирательств стал штраф за срыв сроков. Напомним, что быстровозводимый ковид-госпиталь изначально планировалось построить за два месяца в 2021 году. В итоге его открыли только в феврале 2023 года.

Подрядчики перестали выходить на связь: под Белгородом встал капремонт поликлиники
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#Поликлиника#Подрядчик#Томаровская больница#Медицина#Белгородская область#Томаровка#Андрей иконников#Инна Рогова
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