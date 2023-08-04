«Изменений по ситуации нет»: Иконников — о капремонте поликлиники под Белгородом

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников 4 августа посетил поликлинику Томаровской районной больницы. Он уточнил, что связался с управлением капстроительства по ситуации с капремонтом и подрядчиком. По словам Иконникова, «срок ещё не вышел, но изменений по ситуации нет».
Пока же пациентам поликлиники приходится ждать приёма в стеснённых условиях.
1 августа Андрей Иконников сообщил, что капремонт поликлиники Томаровской больницы остановился, так как подрядчик перестал выходить на связь. Ему дали десять дней на возобновление работ, в противном случае чиновник пригрозил разрывом контракта.
При этом Иконников добавил, что готовится сразу к «самому негативному варианту» и что поликлинику несмотря ни на что постараются сдать до конца года.
Тем временем компанией, занимавшейся инфекционным центром в Старооскольском горокруге, заинтересовалась прокуратура. Итогом разбирательств стал штраф за срыв сроков. Напомним, что быстровозводимый ковид-госпиталь изначально планировалось построить за два месяца в 2021 году. В итоге его открыли только в феврале 2023 года.