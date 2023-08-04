«Изменений по ситуации нет»: Иконников — о капремонте поликлиники под Белгородом

Тем временем компанией, занимавшейся инфекционным центром в Старооскольском горокруге, заинтересовалась прокуратура. Итогом разбирательств стал штраф за срыв сроков. Напомним, что быстровозводимый ковид-госпиталь изначально планировалось построить за два месяца в 2021 году. В итоге его открыли только в феврале 2023 года.