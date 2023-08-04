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Губернатор МО Воробьев сообщил о досрочной сдаче участка трассы М12 в Подмосковье

4 августа 2023, 07:02
Фото: Константин Семенец / пресс-служба правительства МО
Глава Московской области Андрей Воробьев и председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко прибыли на участок трассы М12 Москва — Казань в Павловском Посаде, чтобы проверить, на какой стадии строительства находится данный объект.

Как сообщает mosregtoday.ru, по территории Подмосковья будет проходить 77 километров новой трассы.

Строительство данного участка необходимо завершить до конца года, согласно поставленной главой государства задаче. Губернатор пообещал, что участок дороги в Подмосковье удастся сдать гораздо раньше намеченного срока — уже в первом осеннем месяце.

По планам в течение первых 12 месяцев после открытия дороги сюда намереваются привлечь до 70 миллионов тонн внутреннего грузопотока.

Воробьев указал, что строящийся участок дороги будет охватывать шесть муниципалитетов Подмосковья. Ранее, в 2022 году, состоялось открытие первого, 22-километрового, участка трассы М12, который соединяет ЦКАД и А108.

Петушенко отчитался о проводимых на трассе работах по установке шумозащиты, осветительных конструкций, укладке асфальтобетона. Кроме того, сейчас обустраиваются многофункциональные зоны, предназначенные для отдыха автомобилистов и дозаправки. Предполагается, что в Московской области будут находиться четыре такие зоны.

Владимир Монастырев, возглавляющий компанию-подрядчика «Трансстроймеханизация», пообещал, что автодорога сможет принять транспортные потоки с Московского скоростного диаметра. Именно в Московской области будет обустроен единственный шестиполосный участок. Трассу в настоящий момент уже оборудовали 3,6 тысячи светильников и 92 километрами заградительных элементов. Воплощение президентского проекта поможет стабилизировать транспортную ситуацию для 2,5 миллиона жителей Подмосковья.

Андрей Воробьев, в свою очередь, рассказал о 50 реализующихся сейчас проектах, крупнейшими из которых являются концессионные дороги ЮЛА и «Пироговка». Данные объекты должны заработать в 2024 году, кроме того, в следующем году должно пройти открытие обхода поселка Октябрьского и Больших Вязем.

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