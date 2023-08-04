Губернатор МО Воробьев сообщил о досрочной сдаче участка трассы М12 в Подмосковье

Андрей Воробьев, в свою очередь, рассказал о 50 реализующихся сейчас проектах, крупнейшими из которых являются концессионные дороги ЮЛА и «Пироговка». Данные объекты должны заработать в 2024 году, кроме того, в следующем году должно пройти открытие обхода поселка Октябрьского и Больших Вязем.