Губернатор МО Воробьев сообщил о досрочной сдаче участка трассы М12 в Подмосковье

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Как сообщает mosregtoday.ru, по территории Подмосковья будет проходить 77 километров новой трассы.
Строительство данного участка необходимо завершить до конца года, согласно поставленной главой государства задаче. Губернатор пообещал, что участок дороги в Подмосковье удастся сдать гораздо раньше намеченного срока — уже в первом осеннем месяце.
По планам в течение первых 12 месяцев после открытия дороги сюда намереваются привлечь до 70 миллионов тонн внутреннего грузопотока.
Воробьев указал, что строящийся участок дороги будет охватывать шесть муниципалитетов Подмосковья. Ранее, в 2022 году, состоялось открытие первого, 22-километрового, участка трассы М12, который соединяет ЦКАД и А108.
Петушенко отчитался о проводимых на трассе работах по установке шумозащиты, осветительных конструкций, укладке асфальтобетона. Кроме того, сейчас обустраиваются многофункциональные зоны, предназначенные для отдыха автомобилистов и дозаправки. Предполагается, что в Московской области будут находиться четыре такие зоны.
Владимир Монастырев, возглавляющий компанию-подрядчика «Трансстроймеханизация», пообещал, что автодорога сможет принять транспортные потоки с Московского скоростного диаметра. Именно в Московской области будет обустроен единственный шестиполосный участок. Трассу в настоящий момент уже оборудовали 3,6 тысячи светильников и 92 километрами заградительных элементов. Воплощение президентского проекта поможет стабилизировать транспортную ситуацию для 2,5 миллиона жителей Подмосковья.
Андрей Воробьев, в свою очередь, рассказал о 50 реализующихся сейчас проектах, крупнейшими из которых являются концессионные дороги ЮЛА и «Пироговка». Данные объекты должны заработать в 2024 году, кроме того, в следующем году должно пройти открытие обхода поселка Октябрьского и Больших Вязем.