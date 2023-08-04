Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Изображение материала

«Фонарь»: в Белгородской области скончался второй упавший с крыши рабочий

4 августа 2023, 13:31
Фото: 1MI
Происшествие случилось на минувшей неделе в Строителе. Парень получил серьёзные травмы, от которых в итоге скончался, пишет источник. Второй рабочий — его брат — погиб на месте.

Скончался второй рабочий, который сорвался с крыши в Строителе. Об этом пишет «Фонарь» со ссылкой на собственные источники. Парень получил серьёзные травмы. Он приходил в сознание, но в итоге скончался.

Происшествие случилось 27 июля. Депутат горсовета Екатерина Клоповская со ссылкой на очевидцев сообщала, что с крыши сорвались двое мужчин. Один из них погиб на месте, другого госпитализировали.

На следующий день в группе «Короча наизнанку» в ВК сообщили, что погибшим был житель Корочанского района, а пострадавшим — его брат.

В следкоме заявили, что заменой кровли четырёхэтажного жилого дома молодые люди занимались без официального трудоустройства и без использования средств индивидуальной защиты. Погибшему было 22 года. Его пострадавшему брату — 21 год.

Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Добавим, что в тот же день — 28 июля — стало известно о гибели рабочего в Шебекино. Он тоже сорвался с крыши при проведении кровельных работ.

Кровельщик погиб при падении с крыши в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего под БелгородомЗа гибель рабочих на фортификационных сооружениях будут выплачивать по 5 млн рублейМеханику в Белгородской области дали условный срок за гибель рабочего на производстве
#Инна Рогова#Погиб рабочий#Крыша#Госпитализация#Происшествия#Белгородская область#Корочанский район#Строитель
Подпишитесь
Пострадали дома, загорелось поле: итоги обстрелов Белгородской области за день
Сегодня, 09:19
Правда ли, что чеченцы из «Ахмата» выселили белгородку из её дома в Дубовом?
Сегодня, 09:54
Переезд — маленькая смерть: стоит ли белгородцам уезжать подальше от границы?
Сегодня, 10:12
В отпуске или на больничном: кто кого замещает в правительстве Белгородской области
Сегодня, 13:30
«Купила детям, себе не хватило»: белгородцы — о новых попытках купить билеты в парк
Сегодня, 11:44
С депутата Белгородской облдумы взыскали 720 тысяч рублей неосновательного обогащения
Сегодня, 12:16