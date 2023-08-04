«Фонарь»: в Белгородской области скончался второй упавший с крыши рабочий

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Скончался второй рабочий, который сорвался с крыши в Строителе. Об этом пишет «Фонарь» со ссылкой на собственные источники. Парень получил серьёзные травмы. Он приходил в сознание, но в итоге скончался.
Происшествие случилось 27 июля. Депутат горсовета Екатерина Клоповская со ссылкой на очевидцев сообщала, что с крыши сорвались двое мужчин. Один из них погиб на месте, другого госпитализировали.
На следующий день в группе «Короча наизнанку» в ВК сообщили, что погибшим был житель Корочанского района, а пострадавшим — его брат.
В следкоме заявили, что заменой кровли четырёхэтажного жилого дома молодые люди занимались без официального трудоустройства и без использования средств индивидуальной защиты. Погибшему было 22 года. Его пострадавшему брату — 21 год.
Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).
Добавим, что в тот же день — 28 июля — стало известно о гибели рабочего в Шебекино. Он тоже сорвался с крыши при проведении кровельных работ.