Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Изображение материала

Экс-сотрудникам белгородского ФСС назначили крупные штрафы за получение взятки

4 августа 2023, 07:56
Фото: 1MI
100 тыс. рублей один из фигурантов дела запросил за то, чтобы скрыть выявленные при проверке нарушения в компании. Второй осуждённый по договорённости подготовил необходимые справки. Подробности дела сообщили в пресс-службе регионального следкома.
Сюжет
Взятка

Бывшие главные специалисты — ревизоры отдела проверок областного отделения Фонда социального страхования оказались на скамье подсудимых. Их обвиняли в получении взятки в значительном размере за совершение незаконных действий и попустительство по службе (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Следствие установило, что во время проведения выездной проверки одного из ООО они выявили нарушения, за которые полагается серьёзное наказание. Один из осуждённых предложил представителю компании прекратить дальнейшую проверку за вознаграждение. Об этом стороны договорились 15 марта 2022 года. Уже на следующий день второй осуждённый подготовил справки о результатах проверки, хотя её в полной мере не провели.

18 марта в кафе в Белгороде одному из фигурантов дела передали 100 тыс. рублей. После этого сработала ФСБ.

Суд признал бывших сотрудников регионального отделения ФСС виновными. Одному из них назначили штраф в 2,4 млн рублей, другому — в 2,1 млн рублей. Помимо этого, их лишили права занимать определённые должности. Для одного из фигурантов дела запрет будет действовать четыре года, для другого — 2,5 года.

Вступил ли приговор в силу, в СК не уточнили.

Депутаты предложили сажать на срок до трёх лет за мелкие взятки
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец пытался дать крупную взятку чиновнику и получил условный срок со штрафомЭкс-замгубернатора Полежаева подозревают в получении взятки иномарками на 17 млнЭкс-глава Белгородского района Попков не смог обжаловать приговор за взятку
#Взятка#ФСС#Фонд соцстрахования#Проверка#Приговор#Штраф#Происшествия#Коррупция#Белгородская область#Инна Рогова
Подпишитесь
Пострадали дома, загорелось поле: итоги обстрелов Белгородской области за день
Сегодня, 09:19
Правда ли, что чеченцы из «Ахмата» выселили белгородку из её дома в Дубовом?
Сегодня, 09:54
Переезд — маленькая смерть: стоит ли белгородцам уезжать подальше от границы?
Сегодня, 10:12
Более 300 белгородских предприятий находится в собственности украинских граждан
Сегодня, 11:14
Салют в честь Дня города белгородцы увидят только на праздничной подсветке телебашни
Сегодня, 09:03
Сданный не в срок быстровозводимый медцентр заинтересовал белгородскую прокуратуру
Сегодня, 07:04