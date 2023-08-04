Экс-сотрудникам белгородского ФСС назначили крупные штрафы за получение взятки

Следствие установило, что во время проведения выездной проверки одного из ООО они выявили нарушения, за которые полагается серьёзное наказание. Один из осуждённых предложил представителю компании прекратить дальнейшую проверку за вознаграждение. Об этом стороны договорились 15 марта 2022 года. Уже на следующий день второй осуждённый подготовил справки о результатах проверки, хотя её в полной мере не провели.