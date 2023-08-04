Экс-сотрудникам белгородского ФСС назначили крупные штрафы за получение взятки

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:59
Бывшие главные специалисты — ревизоры отдела проверок областного отделения Фонда социального страхования оказались на скамье подсудимых. Их обвиняли в получении взятки в значительном размере за совершение незаконных действий и попустительство по службе (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Следствие установило, что во время проведения выездной проверки одного из ООО они выявили нарушения, за которые полагается серьёзное наказание. Один из осуждённых предложил представителю компании прекратить дальнейшую проверку за вознаграждение. Об этом стороны договорились 15 марта 2022 года. Уже на следующий день второй осуждённый подготовил справки о результатах проверки, хотя её в полной мере не провели.
18 марта в кафе в Белгороде одному из фигурантов дела передали 100 тыс. рублей. После этого сработала ФСБ.
Суд признал бывших сотрудников регионального отделения ФСС виновными. Одному из них назначили штраф в 2,4 млн рублей, другому — в 2,1 млн рублей. Помимо этого, их лишили права занимать определённые должности. Для одного из фигурантов дела запрет будет действовать четыре года, для другого — 2,5 года.
Вступил ли приговор в силу, в СК не уточнили.