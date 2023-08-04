ДСК Егорова готовится к суду на 9 млн рублей с белгородским предпринимателем

Суд изучил материалы и назначил дело к судебному разбирательству на 12 сентября 2023 года. Напомним, что предварительное собеседование прошло 13 июля: участники судебного разбирательства могли принять меры к урегулированию спора мирным путем, но, судя по всему, этого в итоге не случилось. Тем не менее, возможность эта ещё сохраняется.