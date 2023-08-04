ДСК Егорова готовится к суду на 9 млн рублей с белгородским предпринимателем

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Суд изучил материалы и назначил дело к судебному разбирательству на 12 сентября 2023 года. Напомним, что предварительное собеседование прошло 13 июля: участники судебного разбирательства могли принять меры к урегулированию спора мирным путем, но, судя по всему, этого в итоге не случилось. Тем не менее, возможность эта ещё сохраняется.
Ответчик, то есть АО «Домостроительная компания», должен предоставить мотивированный отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно каждого довода.
Напомним, что долгое время иск ИП Яковлевой не принимали к производству: первое исковое заявление женщины поступило в суд ещё в марте. Причина в том, что предприниматель не предоставляла нужные документы, но 7 июня ситуация была исправлена. Каких-либо подробностей спора на данный момент пока нет.
Максим Егоров является владельцем компаний ООО «СК „Дом“», ООО «ДСК», ООО «УМ „ДСК““ и совладельцем той самой АО „ДСК“. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий: в 2022 году общество заработало чистой прибыли на 1,4 млн рублей. Это в два раза меньше, чем в 2021 году.