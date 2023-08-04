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Детский омбудсмен Львова-Белова проследит за судьбой белгородской девочки Ангелины

4 августа 2023, 14:48
Фото: deti.gov.ru
Мария Львова-Белова
Сейчас школьница, чьи родители погибли в результате теракта на Крымском мосту, находится на санаторно-курортном лечении вместе с семьёй родной тёти, сообщает РИА «Новости». Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова добавила, что девочка восстанавливается и окружена заботой близких.

Судьба школьницы из Белгородской области, чьи родители погибли в результате теракта на Крымском мосту, остаётся в сфере внимания детского омбудсмена РФ. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Марии Львовой-Беловой.

Сейчас девочка находится на санаторно-курортном лечении. Вместе с ней остаётся семья попечителя — родной тёти. Ангелине продолжат оказывать психологическую помощь.

«Ангелина, пострадавшая в результате теракта на Крымском мосту, восстанавливается и окружена заботой близких. Пусть у неё будет всё хорошо!» — отметила Мария Львова-Белова в своём Telegram-канале.

Теракт на Крымском мосту произошёл 17 июля. Погибли двое белгородцев — семейная пара из Новооскольского горокруга. Их дочь выжила. Сейчас девочка находится в Пятигорске.

Что происходит с Ангелиной, чьи родители погибли из-за взрыва на Крымском мосту?
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#Инна Рогова#Детский омбудсмен#Теракт#Гибель#Школьница#Родители#Общество#Крымский мост#Белгородская область#Новооскольский горокруг#Крым#Мария Львова-Белова
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