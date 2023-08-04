Детский омбудсмен Львова-Белова проследит за судьбой белгородской девочки Ангелины

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Судьба школьницы из Белгородской области, чьи родители погибли в результате теракта на Крымском мосту, остаётся в сфере внимания детского омбудсмена РФ. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Марии Львовой-Беловой.
Сейчас девочка находится на санаторно-курортном лечении. Вместе с ней остаётся семья попечителя — родной тёти. Ангелине продолжат оказывать психологическую помощь.
«Ангелина, пострадавшая в результате теракта на Крымском мосту, восстанавливается и окружена заботой близких. Пусть у неё будет всё хорошо!» — отметила Мария Львова-Белова в своём Telegram-канале.
Теракт на Крымском мосту произошёл 17 июля. Погибли двое белгородцев — семейная пара из Новооскольского горокруга. Их дочь выжила. Сейчас девочка находится в Пятигорске.