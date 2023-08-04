Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Изображение материала

День города в Белгороде будет очень жарким

4 августа 2023, 12:28
Фото: 1MI

Аномальная жара задержится на несколько дней в Белгородской области

С 5 по 8 августа в регионе будет очень жарко: воздух прогреется до +35 °С. МЧС предупреждает, что в отдельных районах столбик термометра поднимется до +37 °С.
Сюжет
Погода

МЧС предупреждает белгородцев об аномально жаркой погоде в ближайшие дни. С 5 по 8 августа в регионе ожидается повышение температуры до +35 °С. Сильная жара установится во второй половине дня 6 и 7 августа: столбик термометра может подняться до +37 °С.

Что касается погоды на завтра, на территории Белгородской области в субботу, 5 августа, будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью слабый, днём восточный 6-11 м/с. Температура воздуха в тёмное время суток составит +15…+20 ˚С. Днём она поднимется до +28…+33 ˚С.

Погода в Белгороде в День города тоже будет жаркой. Днём температура поднимется до +31 ˚С. Ещё жарче, по прогнозу Гидрометцентра, будет 6 и 7 августа. В эти дни столбик термометра поднимется до +34 ˚С и +35 ˚С соответственно.

Машины спрятать, прогулки исключить: белгородцев предупреждают об опасной погоде
Узнать подробнее
Читайте также:
Жара задержится в Белгородской областиЖара, дожди и грозы: какая погода ожидает белгородцев в среду
#Таисия Некрасова#Аномальная жара#Жара#Погода#Белгородская область#Белгород#Прогноз погоды
Подпишитесь
Пострадали дома, загорелось поле: итоги обстрелов Белгородской области за день
Сегодня, 09:19
Правда ли, что чеченцы из «Ахмата» выселили белгородку из её дома в Дубовом?
Сегодня, 09:54
Переезд — маленькая смерть: стоит ли белгородцам уезжать подальше от границы?
Сегодня, 10:12
В отпуске или на больничном: кто кого замещает в правительстве Белгородской области
Сегодня, 13:30
«Купила детям, себе не хватило»: белгородцы — о новых попытках купить билеты в парк
Сегодня, 11:44
С депутата Белгородской облдумы взыскали 720 тысяч рублей неосновательного обогащения
Сегодня, 12:16