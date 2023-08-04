День города в Белгороде будет очень жарким

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
МЧС предупреждает белгородцев об аномально жаркой погоде в ближайшие дни. С 5 по 8 августа в регионе ожидается повышение температуры до +35 °С. Сильная жара установится во второй половине дня 6 и 7 августа: столбик термометра может подняться до +37 °С.
Что касается погоды на завтра, на территории Белгородской области в субботу, 5 августа, будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью слабый, днём восточный 6-11 м/с. Температура воздуха в тёмное время суток составит +15…+20 ˚С. Днём она поднимется до +28…+33 ˚С.
Погода в Белгороде в День города тоже будет жаркой. Днём температура поднимется до +31 ˚С. Ещё жарче, по прогнозу Гидрометцентра, будет 6 и 7 августа. В эти дни столбик термометра поднимется до +34 ˚С и +35 ˚С соответственно.