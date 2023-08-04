День города в Белгороде будет очень жарким

Погода в Белгороде в День города тоже будет жаркой. Днём температура поднимется до +31 ˚С. Ещё жарче, по прогнозу Гидрометцентра, будет 6 и 7 августа. В эти дни столбик термометра поднимется до +34 ˚С и +35 ˚С соответственно.