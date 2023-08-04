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День города без пиротехники пройдёт не только в Белгороде

4 августа 2023, 13:53
Фото: 1MI

В Орле на четыре дня запретили фейерверки

Запрет на продажу и использование пиротехнических изделий действует в Орловской области по 6 августа. При этом салют в День города в столице региона будет, сообщает «Орелtimes».

В Орле День города пройдёт без пиротехники. С 3 по 6 августа в регионе действует запрет на её продажу и использование. Такое решение орловский оперштаб принял в целях обеспечения мер безопасности. Запрет распространяется как на физические, так и на юридические лица.

Вместе с тем в Орле в День города, 5 августа, ожидается салют. Его запустят с трёх точек, пишет издание.

Напомним, что в Белгороде в День города салюта не будет. Причина — оперативная обстановка. Салют белгородцы смогут увидеть разве что на праздничной подсветке телевышки.

Вместе с тем в городе на 5 и 6 августа запланировано немало мероприятий. Горожан ожидают раздача полевой каши, концерты, памятные акции, а также открытие обновлённой части Центрального пляжа и парка аттракционов. Билеты на посещение последнего белгородцы смели очень быстро.

Без салюта, но с кашей: как пройдёт День города в Белгороде?
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#Инна Рогова#Пиротехника#Запрет#Салют#Общество#День города#Белгород#Орёл
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