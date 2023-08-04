День города без пиротехники пройдёт не только в Белгороде

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В Орле День города пройдёт без пиротехники. С 3 по 6 августа в регионе действует запрет на её продажу и использование. Такое решение орловский оперштаб принял в целях обеспечения мер безопасности. Запрет распространяется как на физические, так и на юридические лица.
Вместе с тем в Орле в День города, 5 августа, ожидается салют. Его запустят с трёх точек, пишет издание.
Напомним, что в Белгороде в День города салюта не будет. Причина — оперативная обстановка. Салют белгородцы смогут увидеть разве что на праздничной подсветке телевышки.
Вместе с тем в городе на 5 и 6 августа запланировано немало мероприятий. Горожан ожидают раздача полевой каши, концерты, памятные акции, а также открытие обновлённой части Центрального пляжа и парка аттракционов. Билеты на посещение последнего белгородцы смели очень быстро.