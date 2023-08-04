Белгородстат: в Белгородской области увеличилась зарплата

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Согласно данным ведомства, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе–мае нынешнего года в Белгородской области составила 50 264,5 рубля. Это на 10,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Размер реальной начисленной среднемесячной заработной платы также подрос на 3,4%.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области в 2023 году увеличилась зарплата медиков и учителей. Так, зарплата учителей с 1 января 2023 года повысилась на 5,5%, а врачей — на 7,4%.
В областном центре также подняли зарплату педагогам учреждений допобразования. Базовый оклад повысили на 5%. В результате зарплата педагогов в среднем увеличилась до 49 тыс. рублей.