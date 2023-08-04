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Белгородстат: в Белгородской области увеличилась зарплата

4 августа 2023, 13:10
Фото: 1MI

Средняя номинальная зарплата белгородцев увеличилась до 50 тысяч рублей

Номинальная заработная плата за январь–май текущего года подросла на 10,9%, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года. Краткую статистику за пять месяцев 2023 года представил Белгородстат.

Согласно данным ведомства, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе–мае нынешнего года в Белгородской области составила 50 264,5 рубля. Это на 10,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Размер реальной начисленной среднемесячной заработной платы также подрос на 3,4%.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в 2023 году увеличилась зарплата медиков и учителей. Так, зарплата учителей с 1 января 2023 года повысилась на 5,5%, а врачей — на 7,4%.

В областном центре также подняли зарплату педагогам учреждений допобразования. Базовый оклад повысили на 5%. В результате зарплата педагогов в среднем увеличилась до 49 тыс. рублей.

Белгородстат назвал сумму средней зарплаты белгородцев: она превысила 50 тыс. рублей
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#Таисия Некрасова#Зарплаты#Повышение зарплаты#Белгородстат#Экономика#Белгородская область
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