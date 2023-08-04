Белгородский паломник повредил могилу Латвийской стрелковой дивизии под Калугой

Подозреваемым оказался 33-летний житель Белгородской области. Как уточнил глава администрации Боровского района Николай Калиничев, это был один из паломников Свято-Пафнутьева монастыря. Сообщается, что гость региона сломал деревянный крест. К произошедшему, по словам очевидцев, привела ссора, после чего белгородец решил выместить злость таким образом.