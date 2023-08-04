Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Изображение материала

Белгородский паломник повредил могилу Латвийской стрелковой дивизии под Калугой

4 августа 2023, 12:50
Фото: страница Николая Каланичева в ВК
Повреждённая могила
Речь идёт о братской могиле воинов РККА 201-й Латвийской стрелковой дивизии. В совершённом подозревают 33-летнего жителя Белгородской области, сообщили в пресс-службе калужского следкома.

В Боровском районе Калужской области повреждено воинское захоронение — братская могила воинов РККА 201-й Латвийской стрелковой дивизии. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемым оказался 33-летний житель Белгородской области. Как уточнил глава администрации Боровского района Николай Калиничев, это был один из паломников Свято-Пафнутьева монастыря. Сообщается, что гость региона сломал деревянный крест. К произошедшему, по словам очевидцев, привела ссора, после чего белгородец решил выместить злость таким образом.

Уголовное дело возбудили по статье за повреждение воинских захоронений (п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ). Самое жёсткое наказание, которое грозит белгородцу, — до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

ТАСС со ссылкой на калужское УМВД добавляет, что у подозреваемого ранее была судимость.

Белгородский монах-отшельник получил пятилетний срок за призывы к терроризму
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец на комбайне повредил ж/д пути и скрылся с места ДТПВ центре Белгорода дети повредили новогодние украшенияБелгородец хотел повредить Toyota Land Cruiser неприятеля, но перепутал авто
#Инна Рогова#Братская могила#Воинское захоронение#Уголовное дело#Паломник#Крест#Происшествия#Белгородская область#Калужская область
Подпишитесь
Пострадали дома, загорелось поле: итоги обстрелов Белгородской области за день
Сегодня, 09:19
Правда ли, что чеченцы из «Ахмата» выселили белгородку из её дома в Дубовом?
Сегодня, 09:54
Переезд — маленькая смерть: стоит ли белгородцам уезжать подальше от границы?
Сегодня, 10:12
В отпуске или на больничном: кто кого замещает в правительстве Белгородской области
Сегодня, 13:30
«Купила детям, себе не хватило»: белгородцы — о новых попытках купить билеты в парк
Сегодня, 11:44
С депутата Белгородской облдумы взыскали 720 тысяч рублей неосновательного обогащения
Сегодня, 12:16