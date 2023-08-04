Белгородский паломник повредил могилу Латвийской стрелковой дивизии под Калугой

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В Боровском районе Калужской области повреждено воинское захоронение — братская могила воинов РККА 201-й Латвийской стрелковой дивизии. Возбуждено уголовное дело.
Подозреваемым оказался 33-летний житель Белгородской области. Как уточнил глава администрации Боровского района Николай Калиничев, это был один из паломников Свято-Пафнутьева монастыря. Сообщается, что гость региона сломал деревянный крест. К произошедшему, по словам очевидцев, привела ссора, после чего белгородец решил выместить злость таким образом.
Уголовное дело возбудили по статье за повреждение воинских захоронений (п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ). Самое жёсткое наказание, которое грозит белгородцу, — до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.
ТАСС со ссылкой на калужское УМВД добавляет, что у подозреваемого ранее была судимость.