Белгородки получили условный срок за выплаты по липовым группам инвалидности

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
Две жительницы Красногвардейского района предоставили на медэкспертизу подложные документы из Городской больницы № 1 Белгорода. В результатах исследований было указано, что у женщин — серьёзные заболевания, однако это не соответствовало действительности.
На основании фиктивных документов белгородкам бессрочно установили вторую группу инвалидности и начисляли пенсию. За всё время каждая из них получила свыше 800 тыс. рублей. На данный момент группы инвалидности аннулированы.
Возбуждены и расследованы уголовные дела по части 3 статьи 159.2 УК РФ — мошенничество при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат.
Женщинам уже вынесли приговоры. Одна из них получила три года условно и испытательный срок два года, вторая — два года условно и испытательный срок в 1,5 года. Приговоры уже вступили в законную силу.