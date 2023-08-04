Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Изображение материала

Белгородки получили условный срок за выплаты по липовым группам инвалидности

4 августа 2023, 08:11
Фото: 1MI
Жительницы Красногвардейского района решили прибегнуть к мошеннической схеме: женщины предоставили подложные документы и получили вторую группу инвалидности бессрочно. На основании этого им ежемесячно начислялось пособие. Об итоге разбирательств сообщает региональное управление ФСБ.
Сюжет
Пенсия

Две жительницы Красногвардейского района предоставили на медэкспертизу подложные документы из Городской больницы № 1 Белгорода. В результатах исследований было указано, что у женщин — серьёзные заболевания, однако это не соответствовало действительности.

На основании фиктивных документов белгородкам бессрочно установили вторую группу инвалидности и начисляли пенсию. За всё время каждая из них получила свыше 800 тыс. рублей. На данный момент группы инвалидности аннулированы.

Возбуждены и расследованы уголовные дела по части 3 статьи 159.2 УК РФ — мошенничество при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат.

Женщинам уже вынесли приговоры. Одна из них получила три года условно и испытательный срок два года, вторая — два года условно и испытательный срок в 1,5 года. Приговоры уже вступили в законную силу.

Мошенники под видом работников Соцфонда обзванивают белгородских пенсионеров
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец остался без секса и без денег после переписки с мошенникамиБелгородец поверил мошеннику и перевёл ему 3 млн на виртуальную ферму в Краснодаре
#Таисия Некрасова#Медэкспертиза#Инвалидность#Поддельная инвалидность#Горбольница#Пенсия#Общество#Суд#Областной суд#Мошенничество#Уголовное дело#Белгородская область#Белгород#Красногвардейский район
Подпишитесь
Пострадали дома, загорелось поле: итоги обстрелов Белгородской области за день
Сегодня, 09:19
Правда ли, что чеченцы из «Ахмата» выселили белгородку из её дома в Дубовом?
Сегодня, 09:54
Переезд — маленькая смерть: стоит ли белгородцам уезжать подальше от границы?
Сегодня, 10:12
Более 300 белгородских предприятий находится в собственности украинских граждан
Сегодня, 11:14
Салют в честь Дня города белгородцы увидят только на праздничной подсветке телебашни
Сегодня, 09:03
Сданный не в срок быстровозводимый медцентр заинтересовал белгородскую прокуратуру
Сегодня, 07:04