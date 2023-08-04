Белгородке дважды провели флюорографию в поликлинике по невнимательности лаборанта

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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В июле 41-летней белгородке в поликлинике №8 провели двукратную флюорографию при диспансеризации. Рентген-лаборант по невнимательности нарушил требования рентгенологического исследования. В результате получилось превышение суммарной лучевой нагрузки.
Белгородская прокуратура направила представление в адрес главного врача учреждения. На данный момент рассмотрение представления находится на контроле.
Ранее сообщалось, что в Старом Осколе фельдшер детской больницы нарушил законодательство и сделал прививку восьмилетнему ребёнку без согласия родителей. Прокуратура внесла представления в адрес главного врача. Нарушившего правила медика привлекли к дисциплинарной ответственности.