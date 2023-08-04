Белгородке дважды провели флюорографию в поликлинике по невнимательности лаборанта

Одна из пациенток поликлиники №8 в Белгороде пожаловалась в Сети на невнимательность рентген-лаборанта. При диспансеризации женщине провели двукратную флюорографию органов грудной клетки, что превысило суммарную лучевую нагрузку. Прокуратура Белгорода провела проверку.

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