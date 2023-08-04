Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Изображение материала

Белгородке дважды провели флюорографию в поликлинике по невнимательности лаборанта

4 августа 2023, 08:45
Фото: 1MI
Одна из пациенток поликлиники №8 в Белгороде пожаловалась в Сети на невнимательность рентген-лаборанта. При диспансеризации женщине провели двукратную флюорографию органов грудной клетки, что превысило суммарную лучевую нагрузку. Прокуратура Белгорода провела проверку.

В июле 41-летней белгородке в поликлинике №8 провели двукратную флюорографию при диспансеризации. Рентген-лаборант по невнимательности нарушил требования рентгенологического исследования. В результате получилось превышение суммарной лучевой нагрузки.

Белгородская прокуратура направила представление в адрес главного врача учреждения. На данный момент рассмотрение представления находится на контроле.

Ранее сообщалось, что в Старом Осколе фельдшер детской больницы нарушил законодательство и сделал прививку восьмилетнему ребёнку без согласия родителей. Прокуратура внесла представления в адрес главного врача. Нарушившего правила медика привлекли к дисциплинарной ответственности.

В детской больнице в Старом Осколе ребёнку сделали прививку без согласия родителей
Узнать подробнее
Читайте также:
Сданный не в срок быстровозводимый медцентр заинтересовал белгородскую прокуратуруСтоматологию в Белгороде оштрафовали на 100 тысяч за ошибку в учёте препаратов
#Таисия Некрасова#Нарушение#Медицина#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Поликлиника №8#Лаборант#Рентген
Подпишитесь
Пострадали дома, загорелось поле: итоги обстрелов Белгородской области за день
Сегодня, 09:19
Правда ли, что чеченцы из «Ахмата» выселили белгородку из её дома в Дубовом?
Сегодня, 09:54
Переезд — маленькая смерть: стоит ли белгородцам уезжать подальше от границы?
Сегодня, 10:12
Более 300 белгородских предприятий находится в собственности украинских граждан
Сегодня, 11:14
Салют в честь Дня города белгородцы увидят только на праздничной подсветке телебашни
Сегодня, 09:03
Сданный не в срок быстровозводимый медцентр заинтересовал белгородскую прокуратуру
Сегодня, 07:04