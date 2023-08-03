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Бессовестный улов: в Белгороде поймали троих нарушителей парковки для инвалидов

3 августа 2023, 13:31
Фото: Bel.ru

За полгода в Белгороде поймали 250 нарушителей правил парковки для инвалидов

В областном центре прошёл очередной рейд, в ходе которого сотрудники «Белгородского парковочного пространства» и ГИБДД искали тех, кто без оснований оставляет свои машины на местах для инвалидов. На одной локации нашли троих нарушителей.

3 августа рейд прошёл около поликлиники №1 в областном центре на Белгородском проспекте. Сотрудники «Белгородского парковочного пространства» и автоинспекторы проверяли машины, которые были припаркованы на местах для инвалидов.

Администрация Белгорода в лице МКУ «Белгородское парковочное пространство» регулярно совместно с сотрудниками ГИБДД проводит рейды по факту неправомерной парковки на местах, отведённых для инвалидов. Проблема на сегодняшний день актуальна. Часто поступают обращения. В связи с этим было принято решение проводить рейды на постоянной основе. По федеральному закону должно выделяться не менее 10% мест для парковок машин инвалидов. На территории парковочного пространства Белгорода выделяется более 11%.
Сергей Минасов, замдиректора МКУ «Белгородское парковочное пространство»
Фото: Bel.ru

Чтобы парковаться на специально отведённых местах, инвалиду нужно внести свою машину в Федеральный реестр инвалидов. Это можно сделать как с помощью портала госуслуг, так и обратиться в МФЦ. Также нужно установить специальный знак. Если обозначения нет, то штраф может составить 500 рублей. В целом за нарушение правил парковки на местах для инвалидов предусмотрен административный штраф в размере от 3000 до 5000 рублей с эвакуацией машины на спецстоянку.

Если транспортным средством управляет инвалид, должна быть табличка сзади в правом нижнем углу транспортного средства с опознавательным знаком «Инвалид». Если инвалида перевозит гражданин, не являющийся инвалидом, у него также может быть табличка, но у человека, которого оно перевозит, должно быть удостоверение инвалида.
Ярослав Пышьев, старший инспектор отдельного батальона ДПС УГИБДД УМВД России по Белгороду
Фото: Bel.ru

В основном рейдовые мероприятия проводят вблизи социальных учреждений (поликлиники, больницы), где скапливается основная масса людей с инвалидностью. Далее проверка проходит на других локациях города.

Автоинспекторы передают номера припаркованных автомобилей на базу, устанавливают собственников и при необходимости привлекают к административной ответственности.

Видео: Bel.ru

По итогам рейда около поликлиники №1 выявили три машины, которые припарковали с нарушениями. Всего за первые шесть месяцев 2023 года сотрудники ГИБДД и «Белгородского парковочного пространства» провели порядка пяти подобных рейдов. Выявили больше 250 нарушений.

В Белгородской области станет больше камер на парковках для инвалидов
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