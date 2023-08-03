Бессовестный улов: в Белгороде поймали троих нарушителей парковки для инвалидов

Чтобы парковаться на специально отведённых местах, инвалиду нужно внести свою машину в Федеральный реестр инвалидов. Это можно сделать как с помощью портала госуслуг, так и обратиться в МФЦ. Также нужно установить специальный знак. Если обозначения нет, то штраф может составить 500 рублей. В целом за нарушение правил парковки на местах для инвалидов предусмотрен административный штраф в размере от 3000 до 5000 рублей с эвакуацией машины на спецстоянку.