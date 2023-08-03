Жители Шебекино с ВНЖ в России пожаловались на отказ в получении выплат

Напомним, ранее единовременные выплаты по 10 и 50 тысяч рублей были положены только тем шебекинцам, у которых была прописка в муниципалитете. Однако позже эту проблему решили: средства взяли из внебюджетных источников. Выплаты стали поступать жителям с 14 июля.