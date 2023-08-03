Жители Шебекино с ВНЖ в России пожаловались на отказ в получении выплат

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Во время прямого эфира к главе региона обратилась Анна. Она отметила, что администрация Шебекинского горокруга намеренно вводит людей в заблуждение и принимает заявления от людей на выплаты с видом на жительство.
Как оказалось, на выплаты могут претендовать только граждане Российской Федерации. На каком основании соцзащита вообще принимает заявления от людей с видом на жительство, а потом звонит с отказом?
Анна
Гладков отметил, что у администрации Шебекинского горокруга нет права не принимать обращения.
Они обязаны их принимать и в соответствии с содержанием готовить ответ. Поругать их за то, что они приняли обращение, я не могу.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее единовременные выплаты по 10 и 50 тысяч рублей были положены только тем шебекинцам, у которых была прописка в муниципалитете. Однако позже эту проблему решили: средства взяли из внебюджетных источников. Выплаты стали поступать жителям с 14 июля.