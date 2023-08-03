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Жара задержится в Белгородской области

3 августа 2023, 12:41
Фото: 1MI
Жара
Воздух днём в регионе прогреется до +33 ˚С. При этом осадков не ожидается, сообщили в областном МЧС.
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Погода

В Белгородской области в пятницу вновь будет очень жарко. При этом существенных осадков не ожидается.

4 августа в регионе установится переменная облачность. Ночью температура составит +15…+20 ˚С. Днём столбик термометра местами поднимется до +33 ˚С. Ветер в тёмное время суток будет слабый. Днем — западной четверти 7-12 м/с.

Жаркая погода установится и в Белгороде. Ночью ожидается до +18 ˚С. Днём воздух прогреется до +30 ˚С.

Ещё жарче в Белгороде будет в выходные. В субботу, 5 августа, температура днём составит +31 ˚С. На следующий день она поднимется до +34 ˚С. А новая рабочая неделя встретит белгородцев температурой +36 ˚С днём, предупреждают в Гидрометцентре.

Аномальная жара надвигается на Белгородскую область
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#Инна Рогова#Жара#Погода#Прогноз погоды#Белгородская область#Белгород
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