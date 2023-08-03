Жара задержится в Белгородской области

Ещё жарче в Белгороде будет в выходные. В субботу, 5 августа, температура днём составит +31 ˚С. На следующий день она поднимется до +34 ˚С. А новая рабочая неделя встретит белгородцев температурой +36 ˚С днём, предупреждают в Гидрометцентре.